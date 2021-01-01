Роботы, беспилотный транспорт и виртуальная реальность: что 2020 год изменил в мире технологий

Как и любой другой год, в сфере науки и технологий 2020-ый принес нам множество свершений в области исследования космоса, разработки искусственного интеллекта и создания новых видов робототехники. Но главным направлением деятельности ученых и технологических гигантов, безусловно, была борьба с пандемией COVID-19. Так или иначе, в 2020 году человечество может похвастаться множеством инновационных разработок и проектов, и сегодня мы расскажем вам о десяти из них.



Итоги 2020 года в мире технологий. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Робототехника

Роботы сыграли важную роль в деле борьбы с пандемией COVID-19. Именно их вовлечение в сферу услуг, прежде всего доставки и ресторанного бизнеса, помогли избежать лишних социальных контактов между людьми и таким образом замедлить распостранение коронавируса.

Например, в Японии роботов начали активно использовать для доставки почты, а в одно миз ресторанов Сеула роботы заменили официантов.

Разумеется, пандемия COVID-19 была не единтсвенным стимулом развивать роботов. Например, в Китае специальные летающие роботы исследуют труднодоступные горные районы. Что же касается нашей страны, то учитывая ситуацию в ее восточных регионах, наши разработчики делали акцент на создании эффективных боевых роботов.

Носимые устройства

На борьбу с коронавирусом ориентировались и разработчики различных носимых гаджетов. В основном их главная цель заключалась в своевременной диагностике болезни. Например, стартап и Сан-Франциско активно тестирует "умные" перстни, которые помогут обнаружить коронавирус на ранних стадиях.

Также специальные разработки для носимых гаджетов и смартфонов были призваны обеспечить социальное дистанционирование между людьми. Компания Google разработала

инструмент дополненной реальности, основная цель которого – помочь людям соблюдать дистанцию между собой.

На пути к Марсу

Главные конкуренты в гонке к Красной планете на данный момент являются NASA и компания Илона Маска SpaceX. Последняя уже подходит к финишу в серии испытаний своего корабля Starship, а также уже осуществила отправку астронавтов на МКС с помощью своего корабля Crew Dragon. Кроме того, Маск в открытую заявляет об основании на Марсе города с населением в 1 млн человек, который будет полностью независим от земли.

В свою очередь NASA также не отстает и разрабатывает ракету, которая должна будет доставить людей на Марс. Кроме того, космическое агентство эксперементирует с различными революционными технологиями. Например, собирается вырабатывать на Марсе кислород.

Не стоит также забывать, что на Луну и Марс нацелены и другие страны, в первую очередь Китай. Очевидно, пандемия коронавируса никак не повлияет на стремление землян поскорее освоить новые планеты. А может даже наоборот – служит стимулом.

Борьба с ненавистью в социальных сетях

Общение в социальных сетях приносит людям не только радость. Многие сталкиваются з насмешками, давлением и даже прямыми угрозами. Иногда это может привести к печальным последствиям, в том числе и суициду.

Именно поэтому такие гиганты социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, уделяют особое внимание борьбе с "языком ненависти", чтобы каждому человеку, который проводит время в социальных сетях, было комфортно и безопасно общаться и не бояться, что его оскорбят на ровном месте. Особенную роль в этом играет технология искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект

Было бы большой ошибкой думать, что сегодня искусственный интеллект годится только на то, чтобы противостоять ненависти в интернете. Его возможности выходят далеко за рамки Всемирной сети. В декабре этого года ИИ доказал, что может быть надежным помощником человеку в самых невероятных ситуациях, заменив второго пилота на борту самолета-шпиона U-2 Dragon Lady во время испытательного полета.

Кроме того, искусственный интеллект активно внедряется для борьбы с хакерами, в военные и , особенно, медицинские технологии. И коронавирусом дело не ограничено. Например, искусственный интеллект достиг серьезных успехов на пути к победе над болезнью Альцгеймера.

Беспилотный транспорт

Беспилотный транспорт, который так активно развивался в 2019 году, не сбавил своих оборотов и в уходящем 2020. Во многих странах разработка беспилотных транспортных средств стало набирать качественно нового уровня. Даже известный производитель смартфонов, компания Apple, согласно слухам, собирается начать разработку собственных беспилотных автомобилей. Знаменитый производитель самолетов Boeing успешно испытал беспилотный заправщик для самолетов, который планируется использовать для военных целей. В США вообще дошло до создания служблы такси без водителей, чтобы максимально сузить контакты между людьми.

Впрочем, говорить об абсолютной гегемонии беспилотного транспорта в будущем еще рано. Остается множество важный вопросов, в числе которых – кого решит спасти автопилот, а кем пожертвовать в экстремальной ситуации.

Гибкие смартфоны

Смартфоны с гибким корпусом заявили о себе еще в 2019 году, но в 2020 окончательно закрепились на передовых позициях. Уже несколько крупных компаний создали собственный уникальный модели, а еще некоторый техногиганты заявили о твердом намерении последовать их примеру.

Впереди планеты всей остается компания Samsung, которая уже в начале этого года представила свой второй гибкий смартфон Galaxy Z Flip. А уже в августе компания представила модель Galaxy Z Flip 2. Над созданием гибкого смартфона активно трудится Microsoft, которая намеревается снадбить его оригинальной функцией просмотра сообщаний.

Над созданием гибких смартфонов трудится и ряд других компаний. Нет никаких сомнений, что эта тенденция продолжить развиваться в том же духе в наступающем 2021 году.

Виртуальная реальность

Виртуальная реальность захватила уже несколько важных сфер человеческой жизнедеятельности. Прежде всего, это развлечения - компьютерные игры или кино, и обучение для студентов или военных. Кроме того, важную роль VR-играют в медицине.

Впрочем, в этом году технология виртуальной реальности столкнулась с серьезными испытаниями. Например, Google закрыла свое собственное образовательное VR-приложение из-за простой ненадобности. VR-гарнитура Facebook вообще столкнулась с официальным расследованием со стороны немецких властей из-за нарушений конфиденциальности, которые от нее исходят.

Впрочем, свою полезную нишу VR-гарнитура все равно имеет, причем значительную роль она играет в психологии. Так, авиакомпания British Airways начала использовать VR-гарнитуру для борьбы с аэрофобией.

Водородное топливо

В 2020 году все чаще мы можем услышать о появлении транспортных средств, которые работают на водородном двигателе. В этом году несколько крупных автопроизводителей объединили усилия для создания грузовика на водородном топливе. В Норвегии стартовали тесты водородных дронов, которые прошли успешно. Но акцентировать использование водорода лишь на транспортных и автономных летательных аппаратах не стоит. В этом году Шотландия стала первой страной, которая испытала новейшую систему водородного отепления помещений.

Водородные технологии все чаще приходят на смену электрическим, в связи с чем следует ожидать их дальнейшего развития в 2021 году.

Видео-конференции

В условиях необходимости сохранять дистанцию, и при этом не прекращать рабочую деятельность, по всему миру огромного значения набиреает общение через видео-конференции. Что уж тут говорить, если к данной инновации приобщилась даже

Все это хорошо, но все же будем надеяться, что когда пандемия отступит, мы вернемся к нормальному живому общению, ведь никакие технологии никогда нам его не заменят.

Таким был наш технологический путь в 2020. Будем надеяться, что в 2021 году у нас будет более приятный стимул развивать инновации и разрабатывать новые технологические решения, чем глобальная пандемия.

Напомним, "Комментарии" уже писали, какой прогноз для Украины и украинцев на 2021 год сделали астрологи.

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