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Искусственный интеллект поможет бороться с буллингом

Самоубийство Ханы Кимура привело к созданию новой стратегии по борьбе с языком ненависти в соцсетях

сегодня, 11:42
Автор:

Павел Зинченко

Компания Yahoo Japan заявила в среду, что удалит ненавистные и клеветнические комментарии со всех своих онлайн-сайтов с использованием искусственного интеллекта, активизируя усилия по борьбе с киберзапугиванием после предполагаемого самоубийства звезды реалити-шоу.

Искусственный интеллект поможет бороться с буллингом

ФОТО: The Japan Times

Оператор онлайн-сервисов Yahoo усиливает мониторинг постов, содержащих ненависть, после смерти в начале этого года Ханы Кимура, участницы популярного реалити-шоу "Terrace House", которая стала объектом издевательств в социальных сетях.

Yahoo Japan опубликует список выражений, которые могут быть восприняты как вредоносные, и уточнит критерии для удаления. Сообщения, признанные ИИ вредоносными, будут автоматически удалены. Даже если пользователь, о котором известно, что он опубликовал неприемлемые сообщения, получит другой идентификатор, Yahoo Japan заблокирует его.

Чтобы обеспечить свободу выражения мнений, Yahoo Japan принимает запросы и жалобы от пользователей, чьи сообщения были удалены. Компания будет публиковать подробную информацию, включая количество удаленных сообщений, а также внутренние системы и правила, относящиеся к удалению, путем регулярного выпуска отчетов.

Yahoo Japan представила меры после получения набора рекомендаций от группы экспертов, которые обсуждали способы борьбы с клеветническими публикациями в интернете.

Смерть Кимуры, 22-летней профессиональной борцухи, в мае потрясла страну. Полиция сообщает, что она получила около 300 сообщений с угрозами и насмешками от примерно 200 аккаунтов, и полагает, что именно эти сообщения побудили ее покончить с собой. На прошлой неделе мужчина 20-ти лет из префектуры Осака был вызван в прокуратуру за размещение в социальных сетях агрессивных сообщений против Кимуры.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект показал свою надежность в качестве второго пилота.


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2020/12/c8b499772390-yahoo-japan-to-delete-hateful-posts-with-ai-to-tackle-cyberbullying.html
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