Впервые в истории: искусственный интеллект показал свою надежность в качестве второго пилота

Искусственный интеллект заменил второго пилота самолета-шпиона U-2 Dragon Lady во время испытательного полета. Впервые искусственный интеллект был использован таким образом на борту военного самолета США.

ФОТО: Daily Mail

"ВВС впервые использовали искусственный интеллект в качестве рабочего члена экипажа на борту военного самолета, 15 декабря", — говорится в заявлении ВВС США. Также говорится, что этот полет стал "большим шагом вперед для национальной обороны в цифровую эпоху".

Алгоритм искусственного интеллекта, известный как "ARTUµ", был разработан исследователями Федеральной лаборатории боевого управления ВВС U-2. В заявлении говорится, что система искусственного интеллекта была "обучена выполнять конкретные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы пилот".

Во время тренировочного полета во вторник алгоритм ARTUµ действовал совместно с офицером ВВС, который пилотировал самолет. Система ИИ "отвечала за использование датчиков и тактическую навигацию".

"Вместе они выполнили разведывательную миссию во время имитации ракетного удара. Основная ответственность ARTUµ заключалась в обнаружении вражеских пусковых установок, в то время как пилот высматривал вражеские самолеты, оба использовали радар U-2", — говорится в заявлении ВВС.

Официальные лица ВВС назвали тренировочный полет во вторник крупным достижением.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект начнет синхронно переводить и озвучивать видео голосом оригинала. Papercup, британский стартап в области искусственного интеллекта, разработавший речевую технологию, которая переводит голоса людей на другие языки и уже используется в видео- и телеиндустрии, собрал 8 миллионов фунтов стерлингов финансирования.

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