Впервые в истории: искусственный интеллект показал свою надежность в качестве второго пилота

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Павел Зинченко
Искусственный интеллект заменил второго пилота самолета-шпиона U-2 Dragon Lady во время испытательного полета. Впервые искусственный интеллект был использован таким образом на борту военного самолета США.
ФОТО: Daily Mail
Алгоритм искусственного интеллекта, известный как "ARTUµ", был разработан исследователями Федеральной лаборатории боевого управления ВВС U-2. В заявлении говорится, что система искусственного интеллекта была "обучена выполнять конкретные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы пилот".
Во время тренировочного полета во вторник алгоритм ARTUµ действовал совместно с офицером ВВС, который пилотировал самолет. Система ИИ "отвечала за использование датчиков и тактическую навигацию".
Официальные лица ВВС назвали тренировочный полет во вторник крупным достижением.
Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект начнет синхронно переводить и озвучивать видео голосом оригинала. Papercup, британский стартап в области искусственного интеллекта, разработавший речевую технологию, которая переводит голоса людей на другие языки и уже используется в видео- и телеиндустрии, собрал 8 миллионов фунтов стерлингов финансирования.
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