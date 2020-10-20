Поддержка не нужна: Илон Маск рассказал о полностью автономном городе на Марсе

Илон Маск раскрыл планы по созданию на Марсе города, который будет полностью самодостаточным и не будет зависеть от связи с Землей для его выживания. Об этом сообщает The Independent.

Илон Маск рассказал о городе на Марсе

Выступая на ежегодной конференции Марсианского общества, основатель и генеральный директор SpaceX сказал, что проекты по развитию марсианского поселения уже ведутся, но должны быть завершены до того, как на Земле произойдет катастрофическое событие. В таком контексте достижение самодостаточности было бы конечным критерием успеха любой колонизации Марса.

"Цивилизация не выглядит сверхсильной, она сейчас выглядит шаткой. Полезно иметь целью создание самодостаточного города на Марсе… Не просто нескольких человек или базы, а самодостаточного города", — заявил изобретатель.

Маск также заявил, что катастрофа может произойти в результате нескольких возможных сценариев, в том числе из-за кометы, поражающей Землю, извержения супервулкана или даже "ядерного Армагеддона" на Земле.



Маск основал SpaceX с конечной миссией — превратить человечество в многопланетный вид, и часто говорил о своем желании путешествовать туда при жизни. Для этой цели разрабатывается космический корабль Starship, который уже провел несколько испытаний на базе компании в Техасе.

Когда изобретателя спросили, когда Starship может впервые отправиться на Марс, Маск ответил, что миссия без экипажа может состояться уже в 2024 году.

Как сообщало издание "Комментарии", HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX.

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