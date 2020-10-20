Поддержка не нужна: Илон Маск рассказал о полностью автономном городе на Марсе

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Павел Зинченко
Илон Маск раскрыл планы по созданию на Марсе города, который будет полностью самодостаточным и не будет зависеть от связи с Землей для его выживания. Об этом сообщает The Independent.
Илон Маск рассказал о городе на Марсе
Выступая на ежегодной конференции Марсианского общества, основатель и генеральный директор SpaceX сказал, что проекты по развитию марсианского поселения уже ведутся, но должны быть завершены до того, как на Земле произойдет катастрофическое событие. В таком контексте достижение самодостаточности было бы конечным критерием успеха любой колонизации Марса.
Маск также заявил, что катастрофа может произойти в результате нескольких возможных сценариев, в том числе из-за кометы, поражающей Землю, извержения супервулкана или даже "ядерного Армагеддона" на Земле.
Маск основал SpaceX с конечной миссией — превратить человечество в многопланетный вид, и часто говорил о своем желании путешествовать туда при жизни. Для этой цели разрабатывается космический корабль Starship, который уже провел несколько испытаний на базе компании в Техасе.
Когда изобретателя спросили, когда Starship может впервые отправиться на Марс, Маск ответил, что миссия без экипажа может состояться уже в 2024 году.
Как сообщало издание "Комментарии", HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX.
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