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Главная Новости IT технологии Норвегия впервые запустила собственный водородный дрон
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Норвегия впервые запустила собственный водородный дрон

Новый топливный элемент поможет увеличить дальность и надежность полета

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания Nordic Unmanned AS завершила успешный испытательный полет беспилотного летательного аппарата Staaker BG-200 на водородных топливных элементах. 14 декабря норвежская компания поделилась новостями о полете, заявив, что дрон был оснащен специальной системой топливных элементов мощностью 2 кВт от HES и сосудом под давлением 7,2 л с водородом под давлением 300 бар.

Норвегия впервые запустила собственный водородный дрон

ФОТО: Nordic Unmanned

В качестве конечной цели компания надеется получить систему топливных элементов как "модуль повышенной прочности", который можно будет установить на любой готовый к использованию топливный элемент Staaker BG-200.

"Это важная веха для проекта. Авиация с водородным двигателем — это часть будущего, и, совершив сегодня успешный испытательный полет, мы сделали важный шаг к его реализации", — сказал Йорген Апеланд, инженер по исследованиям и разработкам, работающий над проектом.

Стартовавший в 2018 году, проект осуществляется в рамках промышленной докторской диссертации по программе Университета Ставангера и финансируется Исследовательским советом Норвегии.

Согласно Nordic Unmanned, удвоив долговечность, можно улучшить эксплуатационную эффективность и дальность полета, и тем самым потенциально можно будет использовать дроны с топливными элементами для определенных приложений, где важны надежность и дальность полета.

"Это долгосрочное исследовательское усилие Nordic Unmanned, которое согласуется с нашей целью создания сильного сообщества в рамках исследований и разработок беспилотных систем в Норвегии, а также для продвижения беспилотной авиации", - сообщил Кнут Роар Уиг, генеральный директор Nordic Unmanned.

Согласно собственному исследованию Nordic Unmanned, это первый полет скандинавского водородного беспилотника.

Как сообщало издание "Комментарии", Шотландия первая в мире испытает уникальную водородную систему отопления.


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Источник: https://www.h2-view.com/story/hydrogen-drone-flight-completed-in-scandinavia/
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