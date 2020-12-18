Норвегия впервые запустила собственный водородный дрон

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Павел Зинченко
Компания Nordic Unmanned AS завершила успешный испытательный полет беспилотного летательного аппарата Staaker BG-200 на водородных топливных элементах. 14 декабря норвежская компания поделилась новостями о полете, заявив, что дрон был оснащен специальной системой топливных элементов мощностью 2 кВт от HES и сосудом под давлением 7,2 л с водородом под давлением 300 бар.
ФОТО: Nordic Unmanned
В качестве конечной цели компания надеется получить систему топливных элементов как "модуль повышенной прочности", который можно будет установить на любой готовый к использованию топливный элемент Staaker BG-200.
Стартовавший в 2018 году, проект осуществляется в рамках промышленной докторской диссертации по программе Университета Ставангера и финансируется Исследовательским советом Норвегии.
Согласно Nordic Unmanned, удвоив долговечность, можно улучшить эксплуатационную эффективность и дальность полета, и тем самым потенциально можно будет использовать дроны с топливными элементами для определенных приложений, где важны надежность и дальность полета.
Согласно собственному исследованию Nordic Unmanned, это первый полет скандинавского водородного беспилотника.
Как сообщало издание "Комментарии", Шотландия первая в мире испытает уникальную водородную систему отопления.
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