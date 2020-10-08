Японцы начнут использовать роботов для доставки почты

Японская государствення корпорация Japan Post представила прессе робота для доставки почты с автоматическим управлением, первого в своем роде на дорогах общего пользования в Японии. Это обусловлено тем, что растет спрос на минимизацию контактов между людьми в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Используя встроенные камеры и датчики, робот размером с инвалидное кресло работал на тротуаре в районе Тиёда в Токио, обходя препятствия вроде столбов и пересекая перекрестки со светофором. Робот переживает серию тестовых запусков, которые начались 18 сентября и продлятся до конца октября, во время которых он проходит 700 метров от круглосуточного магазина в больнице до местного почтового отделения примерно за 25 минут.

Робот DeliRo, разработанный ZMP Inc., способен перевозить посылки весом до 30 килограммов со скоростью шесть километров в час. Основываясь на результатах испытаний, японское правительство обсудит смягчение правил в отношении автономных роботов-доставщиков, которым в настоящее время не разрешается перемещаться по дорогам общего пользования без контроля со стороны человека. Тестовый запуск DeliRo был проведен после того, как Japan Post зарегистрировала робота в полиции в качестве транспортного средства.

Япония также активизирует свои усилия по созданию автономных служб доставки в надежде, что они уменьшат острую нехватку рабочей силы в быстро стареющей стране. В Соединенных Штатах автоматизированные роботы используются для доставки на дом таких вещей, как лекарства и продукты.

Как сообщало издание "Комментарии", японская компания начнет страховать клиентов от роботов.

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