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Главная Новости IT роботы Японская компания начнет страховать клиентов от роботов
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Японская компания начнет страховать клиентов от роботов

Японцы будут застрахованы на случай травм, полученных от автономно движущихся роботов

сегодня, 10:44
Автор:

Павел Зинченко

Крупная японская страховая компания предлагает защиту от несчастных случаев, связанных с роботами, поскольку необходимость в социальном дистанцировании в условиях пандемии привела к тому, что роботы теперь решают самые разные задачи. Об этом сообщает издание NHK World — Japan.

Японская компания начнет страховать клиентов от роботов

Исследователи по всей Японии тестируют автономных роботов для таких задач, как транспортировка товаров и дезинфекция помещений. Компания Sompo Japan Insurance создала новый продукт, который покрывает исключительно несчастные случаи, связанные с этими роботизированными машинами. Компания застрахует на случай, если автономно движущийся робот травмирует человека или причинит любой другой ущерб.

"Кризис с коронавирусом создал растущую потребность в доставке товаров, чтобы уменьшить общее перемещение людей. Мы хотим внести свой вклад в это, предоставляя специальную страховку для автономных роботов", — заявил представитель страховой компании Шинкай Масаси.

Sompo Japan Insurance планирует нацелить испытания своих новых услуг на предприятия, университеты и исследовательские институты.

Как сообщало издание "Комментарии", летающие роботы начнут исследовать неприступные горные районы.


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