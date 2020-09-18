Летающие роботы начнут исследовать неприступные горные районы

Новый летающий робот, независимо разработанный китайскими исследователями из Шэньянского института автоматизации, теперь может проводить научные исследования на большой высоте - на плато Цинхай-Тибет на юго-западе Китая, что делает его первым в истории китайским роботом с такой способностью. Об этом сообщает Global Times.

Летающий робот, получивший название Yunque, может взлетать и приземляться автономно, летать по запланированному маршруту, автоматически регулировать высоту полета в соответствии с рельефом местности и избегать динамических и статических препятствий во враждебной среде, например разреженном воздухе Цинхай-Тибетского плато.

Плато Цинхай-Тибет известно своей большой высотой, разреженным воздухом и переменчивой погодой, которые создают большие трудности и опасности для научных исследователей. Робот может помочь выявить механизм изменения окружающей среды на плато и способствовать защите окружающей среды.

Yunque способен перевозить пятикилограммовое оборудование, выдерживая умеренный шторм, а также летать в течение почти 30 минут на высоте 6000 метров над уровнем моря. Местная газета Shenyang Daily сообщила, что робот может летать ко всем полевым станциям на Цинхай-Тибетском плато и к большей части ледников на плато.

Как сообщало издание "Комментарии", клиентов в ресторанах будут обслуживать роботы.

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