Официанты теряют работу: клиентов в ресторанах обслуживают роботы

Aglio Kim, похожий на тележку робот, использующий искусственный интеллект (ИИ), доставляет еду клиентам ресторана в Сеуле, чтобы свести к минимуму контакты между людьми и помочь обеспечить социальное дистанцирование. Об этом сообщает издание Asia One.

Вскоре после того, как клиенты делают заказ через сенсорный экран на столе, робот высотой в 1,25 м, разработанный южнокорейской телекоммуникационной компанией KT Corp, приносит еду и использует свои возможности визуального SLAM (одновременная локализация и отображение), чтобы избегать препятствий и перемещаться между клиентами.

Робот может доставлять еду одновременно на четыре стола, сообщил Reuters руководитель бизнес-группы по платформе искусственного интеллекта KT Ли Ён Джин. Он оснащен подносами для еды, которые могут нести до 30 кг, ЖК-экраном и динамиком, который говорит на корейском и английском языках.

С понедельника ресторанам и кафе в густонаселенном столичном районе Сеула разрешено открываться после 21:00, но между столиками должно быть оставлено 2 метра, а также должны быть указаны имена и контактные данные посетителей. Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило о 106 новых случаях заражения коронавирусом по состоянию на понедельник, в результате чего общее число случаев заражения достигло 22 391 человек с 367 смертельными исходами.

KT заявила, что в этом году планирует поставить больше роботов для ресторанов и представит вторую модель с технологией распознавания голоса AI в начале следующего года.

Как сообщало издание "Комментарии", робот-художник открыл выставку собственных работ.

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