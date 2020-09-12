Робот-художник открыл выставку собственных работ

Галерея Annkya Kultys в Восточном Лондоне - первая коммерческая художественная галерея, представляющая художника-робота. Ai-Da, первый в мире художник-робот с ультра-реалистичным ИИ, открыла свою первую персональную выставку в Лондоне в галерее Annka Kultys. Об этом сообщает Art Daily.

Ai-Da, детище директора галереи Эйдана Меллера, является первым роботом, способным рисовать людей с натуры своим глазом и карандашом в руке. Используя процессы и алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные аспирантами Оксфордского университета, Ай-Да стала самостоятельным художником.



Первая персональная выставка Ai-Da под названием "Мечтают ли роботы об электрических пчелах", посвященная пьесе по роману Филипа К. Дика, представит новую подборку работ робота-художника, включая рисунки, живопись, скульптуру и видеоарт. Тематически выставка посвящена глобальному потеплению, исчезновению видов, использованию и злоупотреблению технологиями будущего.

Выставка поднимет некоторые из самых глубоких проблем, стоящих перед миром искусства и человечеством в целом на данном этапе истории. Какие отношения будут у художников-роботов со своими коллегами-людьми? Что на самом деле отличает человека от машин? Могут ли роботы когда-либо достичь сознания? Каким будет отношение человечества к окружающей среде? И есть ли будущее у человечества, как мы его понимаем сейчас? Организаторы выставки надеются найти ответы хотя бы на часть этих вопросов.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы смогут напечатать органы прямо внутри человека.

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