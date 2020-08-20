Роботы смогут напечатать органы прямо внутри человека

3D-биопринтеры уже стали реальностью в некоторых странах, и их можно даже использовать в регенеративной медицине для трансплантации основных тканей и органов и восстановления травм. К сожалению, сегодня эту технологию очень сложно реализовать из-за некоторых проблем. Например, "биопринтеры", как правило, довольно большие и не могут применяться для восстановления внутренних тканей без инвазивной хирургии.

Как сообщает издание Tech Explorist, чтобы решить эту проблему, исследовательская группа из Университета Цинхуа в Пекине разработала прототип микроробота, который проникает в организм через эндоскоп для восстановления тканей внутри тела. Микроробот использует новую концепцию "биопечати in vivo in situ" для восстановления тканей в органах желудка.

ФОТО: Tech Explorist

По словам соавтора проекта, профессора Тао Сю из Университета Цинхуа, повреждение стенки желудка является распространенной проблемой пищеварительного тракта, и около 12% населения мира страдают от него в той или иной степени. Биопечать - доставка новых клеток непосредственно к месту раны для восстановления ткани - предлагает потенциально очень полезный способ лечения проблемы. Однако пока эта технология может использоваться лишь в ограниченном объеме.





На первом этапе исследования была подтверждена возможность лечения повреждений стенки желудка. Теперь исследователи хотят еще больше уменьшить печатную платформу микророботов и разработать более эффективные биочернила. Это будут следующие важные вехи на пути к полной реализации технологии. В будущем она потенциально может быть использована для лечения различных ран внутри тела без необходимости серьезного хирургического вмешательства.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы продолжают занимать места людей в ресторанном бизнесе.

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