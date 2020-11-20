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Главная Новости IT интернет Искусственный интеллект достиг ошеломительных успехов в борьбе с "языком ненависти"
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Искусственный интеллект достиг ошеломительных успехов в борьбе с "языком ненависти"

"Язык ненависти" является одной из главных проблем всех социальных сетей

сегодня, 13:31
Автор:

Павел Зинченко

Facebook объявил в четверг, что программное обеспечение искусственного интеллекта теперь обнаруживает 94,7% разжигающих ненависть высказываний, которые затем удаляются с его платформы.

Искусственный интеллект достиг ошеломительных успехов в борьбе с "языком ненависти"

ФОТО: CNBC

Майк Шрепфер, технический директор Facebook, опубликовал эту цифру в своем блоге, добавив, что она выросла с 80,5% год назад и всего с 24% в 2017 году. Эта цифра также была опубликована в последнем отчете Facebook о соблюдении стандартов сообщества.

Компании социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и TikTok, подвергались критике за то, что они не скрывали ненавистнические высказывания, такие как оскорбления на расовой и религиозной почве, на своих платформах.

Компании нанимают тысячи модераторов контента по всему миру, чтобы следить за публикациями, фотографиями и видео, которые публикуются на их платформах. В среду более 200 модераторов Facebook заявили в открытом письме генеральному директору Марку Цукербергу, что компания ставит их жизни под угрозу, заставляя их вернуться в офис во время пандемии коронавируса.

Технологические гиганты все больше полагаются на область искусственного интеллекта, известную как машинное обучение, благодаря которой алгоритмы автоматически улучшаются на основе полученного опыта. Шрепфер отметил, что проблемы, с которыми сталкивается Facebook, сложны, детализированы и быстро развиваются, добавив, что неправильная классификация контента, вроде разжигания ненависти или дезинформации, может помешать людям самовыражаться.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook угрожают за отказ удалять "антигосударственные" посты.


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Источник: https://www.cnbc.com/2020/11/19/facebook-says-ai-detects-94point7percent-of-hate-speech-removed-from-platform.html
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