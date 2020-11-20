Искусственный интеллект достиг ошеломительных успехов в борьбе с "языком ненависти"

Facebook объявил в четверг, что программное обеспечение искусственного интеллекта теперь обнаруживает 94,7% разжигающих ненависть высказываний, которые затем удаляются с его платформы.

ФОТО: CNBC

Майк Шрепфер, технический директор Facebook, опубликовал эту цифру в своем блоге, добавив, что она выросла с 80,5% год назад и всего с 24% в 2017 году. Эта цифра также была опубликована в последнем отчете Facebook о соблюдении стандартов сообщества.



Компании социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и TikTok, подвергались критике за то, что они не скрывали ненавистнические высказывания, такие как оскорбления на расовой и религиозной почве, на своих платформах.



Компании нанимают тысячи модераторов контента по всему миру, чтобы следить за публикациями, фотографиями и видео, которые публикуются на их платформах. В среду более 200 модераторов Facebook заявили в открытом письме генеральному директору Марку Цукербергу, что компания ставит их жизни под угрозу, заставляя их вернуться в офис во время пандемии коронавируса.



Технологические гиганты все больше полагаются на область искусственного интеллекта, известную как машинное обучение, благодаря которой алгоритмы автоматически улучшаются на основе полученного опыта. Шрепфер отметил, что проблемы, с которыми сталкивается Facebook, сложны, детализированы и быстро развиваются, добавив, что неправильная классификация контента, вроде разжигания ненависти или дезинформации, может помешать людям самовыражаться.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook угрожают за отказ удалять "антигосударственные" посты.

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