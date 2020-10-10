Американцы смогут заказывать такси без водителя

Жители Феникса, штат Аризона, скоро смогут заказывать такси без водителя, поскольку Google расширяет свой сервис Waymo. Транспортные средства, в которых не будет водителя-человека, уже ранее тестировались избранной группой клиентов Waymo, но эксперимент был приостановлен из-за пандемии. Об этом сообщает BBС.

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Изначально автомобили без водителей будут доступны только друзьям и родственникам тех, кто раньше внедрял Waymo, но в течение нескольких недель они будут доступны всем пользователям приложения. Услуга запускается на два года позже обещанного срока.

Автомобили будут контролироваться дистанционно, а операторы транспортных средств будут вмешиваться в чрезвычайных обстоятельствах, например, когда дорога впереди закрывается.



По данным Ars Technica, автомобили первоначально будут покрывать территорию всего в 130 квадратных километров в пригородах Феникса, Чандлера, Темпе и Меса. Компания еще не предоставила подробную информацию о том, сколько людей получит доступ к приложению, которое позволит им ловить такси без водителя.



"Мы ожидаем, что наша новая услуга без водителя будет очень популярной, и мы благодарны нашим водителям за их понимание, когда мы увеличиваем доступность этой услуги для удовлетворения спроса", — заявил представитель компании.

В автопарке Waymo около 600 автомобилей, но компания не сообщила, сколько из них будут работать в новом сервисе. До пандемии автомобили без водителя обеспечивали 5–10% поездок (из 1000–2000 поездок в неделю) в обозначенной зоне вокруг Феникса.

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