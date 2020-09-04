kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.09.2020

BTC/USD

10474.08

ETH/USD

395.33

LTC/USD

51.16

НБУ 04.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Звездолет Starship успешно пережил очередные испытания
commentss НОВОСТИ Все новости

Звездолет Starship успешно пережил очередные испытания

Starship успешно взлетел, после чего приземлился в стороне от взлетной площадки

сегодня, 14:23
Автор:

Павел Зинченко

Компания SpaceX сделала еще один шаг вперед в разработке своей ракеты Starship следующего поколения, проведя второе испытание прототипа в коротком полете за последний месяц. Об этом сообщает CNBC.

Прототип звездолета с серийным номером 6, или SN6, взлетел со стартовой площадки на предприятии SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Он постепенно поднялся примерно на 150 метров над землей, прежде чем снова приземлиться на бетонную площадку, которая расположена возле стартовой площадки. Летные испытания оказались идентичны испытаниям прототипа SN5, проведенным SpaceX 5 августа.

Звездолет Starship успешно пережил очередные испытания

Прототипы построены из нержавеющей стали и представляют собой первые версии ракеты Starship, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск представил в прошлом году. Компания разрабатывает Starship с целью запуска грузов и одновременной отправки до 100 человек на Луну и Марс.

SpaceX неуклонно строила несколько прототипов одновременно на предприятии в Бока-Чика. В то время как парк ракет Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX частично многоразовый, цель Маска - сделать Starship полностью многоразовым. Такие ракеты будут больше похожи на коммерческий самолет, с коротким временем между рейсами, где единственной основной статьей расходов является топливо.

После того, как в мае SpaceX запустила Starship c парой астронавтов NASA, Маск заявил, что главным приоритетом SpaceX теперь является разработка именно Starship. Маск сообщил в электронном письме, полученном CNBC, что программа Starship должна ускориться "резко и немедленно".

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX разрабатывает плавучий космодром.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!