Звездолет Starship успешно пережил очередные испытания

Компания SpaceX сделала еще один шаг вперед в разработке своей ракеты Starship следующего поколения, проведя второе испытание прототипа в коротком полете за последний месяц. Об этом сообщает CNBC.

Прототип звездолета с серийным номером 6, или SN6, взлетел со стартовой площадки на предприятии SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Он постепенно поднялся примерно на 150 метров над землей, прежде чем снова приземлиться на бетонную площадку, которая расположена возле стартовой площадки. Летные испытания оказались идентичны испытаниям прототипа SN5, проведенным SpaceX 5 августа.

Прототипы построены из нержавеющей стали и представляют собой первые версии ракеты Starship, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск представил в прошлом году. Компания разрабатывает Starship с целью запуска грузов и одновременной отправки до 100 человек на Луну и Марс.

SpaceX неуклонно строила несколько прототипов одновременно на предприятии в Бока-Чика. В то время как парк ракет Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX частично многоразовый, цель Маска - сделать Starship полностью многоразовым. Такие ракеты будут больше похожи на коммерческий самолет, с коротким временем между рейсами, где единственной основной статьей расходов является топливо.

После того, как в мае SpaceX запустила Starship c парой астронавтов NASA, Маск заявил, что главным приоритетом SpaceX теперь является разработка именно Starship. Маск сообщил в электронном письме, полученном CNBC, что программа Starship должна ускориться "резко и немедленно".

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX разрабатывает плавучий космодром.

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