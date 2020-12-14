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Главная Новости IT VR Здесь что-то не так: власти Германии обеспокоены VR-гарнитурой Facebook
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Здесь что-то не так: власти Германии обеспокоены VR-гарнитурой Facebook

Антимонопольный орган Германии заявляет, что Facebook нарушает правила конкуренции

сегодня, 10:53
Автор:

Павел Зинченко

Официальные лица Германии проводят расследование в отношении Facebook, связанного с его гарнитурой виртуальной реальности Oculus Quest. Для работы Oculus Quest 2 требуется учетная запись Facebook, что широко критикуют обозреватели и поклонники виртуальной реальности.

Здесь что-то не так: власти Германии обеспокоены VR-гарнитурой Facebook

ФОТО: Yahoo

Антимонопольный орган Германии теперь заявляет, что это требование может быть злоупотреблением доминирующим положением Facebook на рынке. Facebook приобрел VR-компанию Oculus в 2014 году и позволял пользователям входить в свои учетные записи Oculus до запуска гарнитуры Quest 2.

Теперь новые пользователи должны использовать учетную запись Facebook, и компания планирует со временем сократить поддержку старых учетных записей Oculus. Oculus Quest 2 также получил широкую оценку за его производительность и низкую цену по сравнению с конкурентами, что привело к широко распространенным предположениям о том, что Facebook может продавать устройство в убыток.

Немецкий регулятор Bundeskartellamt заявил, что проводит расследование, потому что Facebook уже является доминирующим игроком на рынке социальных сетей в Германии, а теперь стал "важным игроком на развивающемся, но растущем рынке VR (виртуальной реальности)".

Facebook уже добровольно прекратил продавать гарнитуры Oculus в стране из-за опасений по поводу соблюдения правил. Ранее компании было указано не объединять разные наборы данных из нескольких принадлежащих ей сервисов. Эта ситуация до сих пор находится на рассмотрении немецких судов.

Рост индустрии виртуальной реальности был медленным и устойчивым, отчасти благодаря успеху платформы Oculus и ее конкурентов, как Valve Index. Несколько громких релизов игр виртуальной реальности, таких как Half-Life: Alyx, Star Wars Squadrons и предстоящая поддержка VR, запланированная для Microsoft Flight Simulator, подогрели интерес к этой технологии у некоторых геймеров. Аналитическая компания CCS Insight обнаружила, что дефицит предложения в первой половине года ударил по рынку, но прогнозирует, что он будет "сильно расти" в ближайшие годы.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook заставляют избавиться от Instagram и WhatsApp.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55274547
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