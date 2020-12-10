Facebook заставляют избавится от Instagram и WhatsApp

В среду Федеральная торговая комиссия США и 48 генеральных прокуроров штатов США подали серьезные иски против Facebook, утверждая, что гигант социальных сетей является монополистом, чья антиконкурентная практика наносит вред американцам.

Два судебных процесса, последовавшие за более чем годовым расследованием, являются самой большой проблемой антимонопольного законодательства, с которой столкнулась Facebook. По сути, они оба призывают к разделению Facebook, вынуждая компанию продать Instagram и WhatsApp, у которых вместе миллиарды пользователей.

В исках утверждается, что такие действия могут быть необходимы, потому что Facebook сокрушил своих конкурентов и добился доминирования, купив потенциальных конкурентов, и что это ограничивает выбор американских потребителей и снижает их доступ к средствам защиты конфиденциальности.

Facebook не сразу ответил на запрос о комментарии. Но сообщение в блоге, опубликованное компанией в среду, назвало иски "ревизионистской историей". Компания подчеркнула, что ее приобретение WhatsApp и Instagram было одобрено FTC несколько лет назад, и заявила, что разрешение на "переделку" создаст тревожный прецедент, что "никакая продажа никогда не будет окончательной".



Дела касаются, в частности, приобретения компанией Facebook Instagram, приложения для обмена фотографиями, которое она приобрела за 1 миллиард долларов в 2012 году, и глобального приложения для обмена сообщениями WhatsApp, приобретенное за 19 миллиардов долларов в 2014 году. В исках утверждается, что Facebook зависел от этих приобретений, чтобы создать монополию, какой компания сегодня и является. Это дает ей возможность сокрушать конкурентов.



ФОТО: The Guardian

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