Европа не примет криптовалюту Facebook - министр финансов Германии

Потребуется нечто большее, чем просто переименование криптовалюты Facebook, чтобы исчезли опасения регулирующих органов насчет запуска валюты в Германии и Европе, заявил в понедельник министр финансов Германии Олаф Шольц. Об этом пишет Reuters.

Криптовалюта Diem (Libra) от Facebook

В заявлении после видеоконференции министров финансов G7, на которой обсуждались криптовалюты, Шольц сказал, что перезапуск Libra под новым именем Diem был лишь косметическим изменением.

"Волк в овечьей шкуре остается волком. Мне ясно, что Германия и Европа не могут и не согласятся принять его выход на рынок, пока регуляторные риски не устранены должным образом", — сообщил он.

Мы должны сделать все возможное, чтобы валютная монополия оставалась в руках государств".

Напомним, недавно Германия и США обвинили Китай в продаже вредоносного ПО для шпионажа за иностранными учреждениями на своей территории. Пекин категорически отверг обвинения в том, что китайские производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Huawei Technologies, установили шпионское ПО и бэкдор-доступ.

Ранее "Комментарии" писали, что Эрдоган пригласил международных инвесторов "ощутить гостеприимство Турции".





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