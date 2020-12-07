Европа не примет криптовалюту Facebook - министр финансов Германии

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Татьяна Лозовенко
Потребуется нечто большее, чем просто переименование криптовалюты Facebook, чтобы исчезли опасения регулирующих органов насчет запуска валюты в Германии и Европе, заявил в понедельник министр финансов Германии Олаф Шольц. Об этом пишет Reuters.
Криптовалюта Diem (Libra) от Facebook
В заявлении после видеоконференции министров финансов G7, на которой обсуждались криптовалюты, Шольц сказал, что перезапуск Libra под новым именем Diem был лишь косметическим изменением.
Напомним, недавно Германия и США обвинили Китай в продаже вредоносного ПО для шпионажа за иностранными учреждениями на своей территории. Пекин категорически отверг обвинения в том, что китайские производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Huawei Technologies, установили шпионское ПО и бэкдор-доступ.
Ранее "Комментарии" писали, что Эрдоган пригласил международных инвесторов "ощутить гостеприимство Турции".
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