Искусственный интеллект научился распознавать первые признаки болезни Альцгеймера

Рисунок с двумя детьми, крадущими печенье за ​​спиной своей матери, используется системой искусственного интеллекта для выявления первых признаков болезни Альцгеймера. Об этом сообщает издание BBC.

AI поможет обнаружить болезнь Альцгеймера

Система использует образцы голоса людей, описывающих картинку, чтобы предсказать, насколько высока для человека вероятность заразиться этой болезнью. Искусственный интеллект может предсказать начало болезни на семь лет раньше, чем врачи-люди, с точностью до 70%. Британское общество Альцгеймера заявило, что возлагает на это исследование большие надежды.

"Своевременная постановка диагноза деменции имеет решающее значение для комфортной жизни с этим заболеванием. К сожалению, зачастую это долгий путь, который откладывает доступ людей с деменцией к правильному лечению, поддержке и рекомендациям — однако существующие методы лечения тем эффективнее, чем раньше люди их получают, и потенциальные новые методы лечения также могут быть более эффективными на ранних стадиях или еще до появления симптомов ", — говорит директор по исследованиям Общества Альцгеймера Фиона Каррагер





Модель AI, разработанная IBM Research и фармацевтическим гигантом Pfizer, использует обработку естественного языка для анализа коротких отрывков речи, взятых из когнитивного теста Cookie Theft. Тест, который используется в течение многих лет для диагностики деменции и других когнитивных заболеваний, просит людей описать то, что они видят на картинке. ИИ обнаруживает тонкие изменения в языке, такие как грамматические ошибки и другую структуру предложений, которые указывают на снижение когнитивных функций.



Болезнь Альцгеймера повреждает память и другие когнитивные способности, разрушая связи между нервными клетками в головном мозге. По оценкам, только в США до 5,5 миллиона человек живут с этим заболеванием, при этом некоторые исследования показывают, что оно является третьей по значимости причиной смерти после болезней сердца и рака.

Как сообщало издание "Комментарии", носимые устройства предупредят о болезни Альцгеймера.

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