Google закроет собственное образовательное VR-приложение

Язык
Coinspot 14.11.2020
BTC/USD
16011.78
ETH/USD
460.28
LTC/USD
63.17
НБУ 14.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Павел Зинченко
Google прекращает поддержку своего приложения виртуальной реальности Expeditions. Приложение, которое предлагало образовательные VR-туры, будет удалено из магазинов приложений iOS и Android 30 июня 2021 года. "Большая часть" его туров будет перенесена в отдельное приложение Google Arts & Culture, что позволит пользователям просматривать их через Интернет или мобильное устройство.
Google откажется от Expeditions
Google опубликовал эту новость в своем блоге. Также было принято решение сделать туры Expeditions более доступными для студентов во время пандемии коронавируса.
Google запустил Expeditions для своего средства просмотра Cardboard VR в 2015 году. В классах можно было получить коробки с гарнитурами Cardboard для "виртуальных экскурсий". Туры приложения включали в себя 360-градусные панорамы музеев, фестивалей и чудес света. Но с тех пор Google отказался от VR. В прошлом году компания прекратила выпуск своей платформы Daydream VR и сделала Cardboard общественным проектом с открытым исходным кодом.
Google также прекращает поддержку функции Tour Creator, которая позволяет людям создавать свои собственные туры в Expeditions. Создатель туров больше не будет доступен после 30 июня следующего года, но Google позволит пользователям экспортировать ресурсы из существующих туров в ближайшие месяцы.
Как сообщало издание "Комментарии", в Турции Google оштрафовали на 26 млн долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости