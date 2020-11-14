kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

16011.78

ETH/USD

460.28

LTC/USD

63.17

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT VR Google закроет собственное образовательное VR-приложение
commentss НОВОСТИ Все новости

Google закроет собственное образовательное VR-приложение

Google перенесет туры виртуальной реальности Expeditions в приложение Arts & Culture

сегодня, 15:50
Автор:

Павел Зинченко

Google прекращает поддержку своего приложения виртуальной реальности Expeditions. Приложение, которое предлагало образовательные VR-туры, будет удалено из магазинов приложений iOS и Android 30 июня 2021 года. "Большая часть" его туров будет перенесена в отдельное приложение Google Arts & Culture, что позволит пользователям просматривать их через Интернет или мобильное устройство.

Google закроет собственное образовательное VR-приложение

Google откажется от Expeditions

Google опубликовал эту новость в своем блоге. Также было принято решение сделать туры Expeditions более доступными для студентов во время пандемии коронавируса.

"Мы слышали и понимаем, что иммерсивный опыт с гарнитурами виртуальной реальности не всегда доступен для всех учащихся. Поскольку Arts & Culture будет предлагать многие туры Expeditions, мы больше не будем поддерживать приложение Expeditions", — пишет Дженнифер Холланд, директор Google по управлению образовательными программами.

Google запустил Expeditions для своего средства просмотра Cardboard VR в 2015 году. В классах можно было получить коробки с гарнитурами Cardboard для "виртуальных экскурсий". Туры приложения включали в себя 360-градусные панорамы музеев, фестивалей и чудес света. Но с тех пор Google отказался от VR. В прошлом году компания прекратила выпуск своей платформы Daydream VR и сделала Cardboard общественным проектом с открытым исходным кодом.

Google также прекращает поддержку функции Tour Creator, которая позволяет людям создавать свои собственные туры в Expeditions. Создатель туров больше не будет доступен после 30 июня следующего года, но Google позволит пользователям экспортировать ресурсы из существующих туров в ближайшие месяцы.

Как сообщало издание "Комментарии", в Турции Google оштрафовали на 26 млн долларов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2020/11/13/21564279/google-expeditions-vr-cardboard-tours-shutdown-arts-culture-app-migration
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ