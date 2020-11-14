Google закроет собственное образовательное VR-приложение

Google прекращает поддержку своего приложения виртуальной реальности Expeditions. Приложение, которое предлагало образовательные VR-туры, будет удалено из магазинов приложений iOS и Android 30 июня 2021 года. "Большая часть" его туров будет перенесена в отдельное приложение Google Arts & Culture, что позволит пользователям просматривать их через Интернет или мобильное устройство.

Google откажется от Expeditions

Google опубликовал эту новость в своем блоге. Также было принято решение сделать туры Expeditions более доступными для студентов во время пандемии коронавируса.

"Мы слышали и понимаем, что иммерсивный опыт с гарнитурами виртуальной реальности не всегда доступен для всех учащихся. Поскольку Arts & Culture будет предлагать многие туры Expeditions, мы больше не будем поддерживать приложение Expeditions ", — пишет Дженнифер Холланд, директор Google по управлению образовательными программами.

Google запустил Expeditions для своего средства просмотра Cardboard VR в 2015 году. В классах можно было получить коробки с гарнитурами Cardboard для "виртуальных экскурсий". Туры приложения включали в себя 360-градусные панорамы музеев, фестивалей и чудес света. Но с тех пор Google отказался от VR. В прошлом году компания прекратила выпуск своей платформы Daydream VR и сделала Cardboard общественным проектом с открытым исходным кодом.

Google также прекращает поддержку функции Tour Creator, которая позволяет людям создавать свои собственные туры в Expeditions. Создатель туров больше не будет доступен после 30 июня следующего года, но Google позволит пользователям экспортировать ресурсы из существующих туров в ближайшие месяцы.

Как сообщало издание "Комментарии", в Турции Google оштрафовали на 26 млн долларов.

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