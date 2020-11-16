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Главная Новости IT космос NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС
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NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС

Полет ракеты Falcon 9 открыл новую эру коммерческих космических аппаратов

сегодня, 09:45
Автор:

Кириєнко Анна

Компания SpaceX и организация NASA запустили ракету Falcon 9 на Международную космическую станцию (МКС). Произошло это 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. О запуске компания SpaceX сообщила на своей Twitter-странице.

NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС

Фото: Буквы

Falcon 9 соединена с космическим кораблем Crew Dragon. Ракета должна отправиться к Международной космической станции, где уже находится группа астронавтов шестьдесят четвёртой длительной экспедиции.

На борту космического корабля Crew Dragon находятся четыре астронавта NASA: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, Соити Ногути. Астронавты будут исследовать космос в течение шести месяцев.

Этот полет планировался десять лет. Его называют первой "оперативной" миссией ракетно-космической системы. Полет начал эру коммерческих космических аппаратов, разработанных и управляемых частным лицом.

NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС - фото 2

Также сайт "Комментарии" напоминает, что NASA строят мегаракету для доставки людей на Луну и Марс. Организация с компанией Boeing уже работает над индивидуальными испытаниями ракеты.



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Источник: https://twitter.com/SpaceX
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