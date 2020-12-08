Курьеры больше не нужны: роботы Panasonic начнут развозить товары

Корпорация Panasonic сообщила в понедельник, что в феврале начнет испытания беспилотного робота доставки на дом в жилом районе недалеко от Токио, поскольку пандемия коронавируса повысила спрос на услуги с уменьшенным или отсутствующим контактом между людьми.

ФОТО: JD Corporate Blog

Panasonic планирует проверить осуществимость доставки с использованием автономного робота, который может перемещаться с максимальной скоростью 4 километра в час с загруженными товарами доставки. Этот небольшой робот, разработанный фирмой из Осаки, будет использоваться в зоне, предназначенной для демонстрации передовых технологий в рамках совместного проекта с местными властями и другими фирмами.

Беспилотные роботы привлекли к себе повышенное внимание в условиях глобальной пандемии коронавируса, в результате которой у некоторых людей возникла необходимость избегать контактов и оставаться дома. Вспышка вируса привела к тому, что все больше людей стали делать покупки в интернете и доставляли домой еду и другие товары, но нехватка рабочей силы в ряде отраслей, включая доставку посылок, была проблемой в Японии.

Компания Panasonic уже приступила к первому этапу испытаний, который планируется провести до конца декабря, поставив беспилотного робота на дорогу общего пользования в обозначенной зоне под названием Fujisawa Sustainable Smart Town, расположенной в Фудзисаве, префектура Канагава.

На втором этапе робот будет доставлять еду и предметы первой необходимости, купленные в магазинах, жителям района в период с февраля по март. По сообщениям Panasonic, робот может избегать препятствий самостоятельно, но им можно будет управлять дистанционно, когда автономное вождение невозможно.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине успешно испытали отечественного боевого робота.

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