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Главная Новости IT роботы Курьеры больше не нужны: роботы Panasonic начнут развозить товары
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Курьеры больше не нужны: роботы Panasonic начнут развозить товары

Робот может избегать препятствий самостоятельно, но его передвижения будет контролировать оператор

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Корпорация Panasonic сообщила в понедельник, что в феврале начнет испытания беспилотного робота доставки на дом в жилом районе недалеко от Токио, поскольку пандемия коронавируса повысила спрос на услуги с уменьшенным или отсутствующим контактом между людьми.

Курьеры больше не нужны: роботы Panasonic начнут развозить товары

ФОТО: JD Corporate Blog

Panasonic планирует проверить осуществимость доставки с использованием автономного робота, который может перемещаться с максимальной скоростью 4 километра в час с загруженными товарами доставки. Этот небольшой робот, разработанный фирмой из Осаки, будет использоваться в зоне, предназначенной для демонстрации передовых технологий в рамках совместного проекта с местными властями и другими фирмами.

Беспилотные роботы привлекли к себе повышенное внимание в условиях глобальной пандемии коронавируса, в результате которой у некоторых людей возникла необходимость избегать контактов и оставаться дома. Вспышка вируса привела к тому, что все больше людей стали делать покупки в интернете и доставляли домой еду и другие товары, но нехватка рабочей силы в ряде отраслей, включая доставку посылок, была проблемой в Японии.

Компания Panasonic уже приступила к первому этапу испытаний, который планируется провести до конца декабря, поставив беспилотного робота на дорогу общего пользования в обозначенной зоне под названием Fujisawa Sustainable Smart Town, расположенной в Фудзисаве, префектура Канагава.

На втором этапе робот будет доставлять еду и предметы первой необходимости, купленные в магазинах, жителям района в период с февраля по март. По сообщениям Panasonic, робот может избегать препятствий самостоятельно, но им можно будет управлять дистанционно, когда автономное вождение невозможно.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине успешно испытали отечественного боевого робота.


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2020/12/7630dc096fde-panasonic-to-start-trial-home-delivery-by-self-driving-robot-in-feb.html
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