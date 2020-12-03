Для прикрытия и эвакуации: в Украине успешно испытали отечественного боевого робота

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Павел Зинченко
Беспилотный наземный боевой аппарат, который предназначается для проведения разведывательных операций, выявление и уничтожение живой силы и легкобронированных целей противника, прошел успешные испытания. Бригада ГНИИ ВС ВВТ провела часть исследовательских практических испытаний образца украинской дистанционно-управляемой платформы Camel.
ФОТО: lenta.ua
Полученные результаты будут использованы, чтобы выявить основные недостатки опытного образца для их устранения. Также результаты испытаний обеспечат разработку конкретных направлений для совершенствования других образцов беспилотных наземных аппаратов.
Испытываемая платформа является беспилотным наземным аппаратом, который предназначается для проведении разведывательных операций, выявление и уничтожение живой силы и легкобронированных целей противника. Кроме того, платформа может сопровождать разведывательные группы, перевозить и доставлять военные грузы на линию соприкосновения. Платформа также может использоваться бойцами как прикрытие, во время пребывания под вражеским огнем и при эвакуации раненых.
Как сообщало издание "Комментарии", японские роботы-волки будут отпугивать медведей. По данным японской телекомпании NHK News, в сельских районах страны участились случаи появления медведей. Десятки атак, две из которых закончились смертельным исходом, побудили чиновников установить двух искусственных волков.
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