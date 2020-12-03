Для прикрытия и эвакуации: в Украине успешно испытали отечественного боевого робота

Беспилотный наземный боевой аппарат, который предназначается для проведения разведывательных операций, выявление и уничтожение живой силы и легкобронированных целей противника, прошел успешные испытания. Бригада ГНИИ ВС ВВТ провела часть исследовательских практических испытаний образца украинской дистанционно-управляемой платформы Camel.

ФОТО: lenta.ua

"Одним из перспективных направлений ведения боевых действий является привлечение наземных дистанционно управляемых комплексов. В этом направлении, силами ГНИИ ВС ВВТ проводятся работы по исследованию данного типа техники производимой отечественными компаниями", — говорится в сообщении.

Полученные результаты будут использованы, чтобы выявить основные недостатки опытного образца для их устранения. Также результаты испытаний обеспечат разработку конкретных направлений для совершенствования других образцов беспилотных наземных аппаратов.

Испытываемая платформа является беспилотным наземным аппаратом, который предназначается для проведении разведывательных операций, выявление и уничтожение живой силы и легкобронированных целей противника. Кроме того, платформа может сопровождать разведывательные группы, перевозить и доставлять военные грузы на линию соприкосновения. Платформа также может использоваться бойцами как прикрытие, во время пребывания под вражеским огнем и при эвакуации раненых.

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