Похлеще любого фильма ужасов: японские роботы-волки будут отпугивать медведей

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Павел Зинченко
Как сообщает The Guardian, в одном и городов Японии было установлено несколько ужасающих роботов-волков, которые могут двигаться и издавать леденящий кровь вой в попытке предотвратить нападения медведей. По данным издания, в городе Такикава появились два робота "Волк-монстр" после того, как в сентябре в окрестностях заметили медведей.
Роботы-волки отпугнут медведей
По данным японской телекомпании NHK News, в сельских районах страны участились случаи появления медведей. Десятки атак, две из которых закончились смертельным исходом, побудили чиновников установить двух искусственных волков.
У роботов четыре "ноги", покрытое мехом тело и светящиеся красные глаза. Их детекторы движения могут предупреждать их о любых медведях поблизости, вызывая один из 60 различных звуков. Как сообщает The Guardian, производитель роботов, который создавал этих роботизированных волков, продал 70 таких роботов всего за два года.
В 2018 году фермы недалеко от города Кисарадзу в Японии также установили роботов "Супер-монстр-волк", чтобы помешать животным поедать урожай.
Как сообщало издание "Комментарии", летающие роботы начнут исследовать неприступные горные районы.
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