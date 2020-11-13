Похлеще любого фильма ужасов: японские роботы-волки будут отпугивать медведей

Как сообщает The Guardian, в одном и городов Японии было установлено несколько ужасающих роботов-волков, которые могут двигаться и издавать леденящий кровь вой в попытке предотвратить нападения медведей. По данным издания, в городе Такикава появились два робота "Волк-монстр" после того, как в сентябре в окрестностях заметили медведей.

Роботы-волки отпугнут медведей

По данным японской телекомпании NHK News, в сельских районах страны участились случаи появления медведей. Десятки атак, две из которых закончились смертельным исходом, побудили чиновников установить двух искусственных волков.

У роботов четыре "ноги", покрытое мехом тело и светящиеся красные глаза. Их детекторы движения могут предупреждать их о любых медведях поблизости, вызывая один из 60 различных звуков. Как сообщает The Guardian, производитель роботов, который создавал этих роботизированных волков, продал 70 таких роботов всего за два года.

"Я надеюсь, что это поможет создать среду, в которой люди и медведи смогут сосуществовать", — сказал в прошлом месяце NHK Юджи Ота, президент компании-производителя роботов.

В 2018 году фермы недалеко от города Кисарадзу в Японии также установили роботов "Супер-монстр-волк", чтобы помешать животным поедать урожай.

Как сообщало издание "Комментарии", летающие роботы начнут исследовать неприступные горные районы.

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