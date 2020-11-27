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Марсоход NASA начнет создавать кислород на Марсе

Марсоход NASA Perseverance приземлится на Красной планете в феврале 2021 года

сегодня, 13:18
Автор:

Павел Зинченко

Когда марсоход NASA Perseverance приземлится в кратере Джезеро 18 февраля 2021 года. Он проведет эксперимент, в процессе которого попытается превратить атмосферный углекислый газ в кислород. В будущем при пилотируемых миссиях на Красную планету можно будет использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, которое будет использоваться для запуска обратных ракет с поверхности Марса.

Марсоход NASA начнет создавать кислород на Марсе

Perseverance начнет вырабатывать кислород

Один из важнейших ресурсов, который понадобится космонавтам для исследования Марса, — это кислород. Этот драгоценный газ нужен для множества целей. Совершенно очевидно, что человеческому экипажу понадобится свежий кислород для дыхания, но он также является ключевым ингредиентом, нужным для синтеза ракетного топлива, необходимого для запуска ракеты на обратном пути на Землю.

Марсоход NASA Perseverance настроен на проверку возможности производства кислорода на Красной планете после спуска на поверхность Марса с использованием прибора Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Инструмент размером с тостер предназначен для отсасывания обильного количества CO2 из атмосферы с помощью воздушного насоса и электрохимического разделения парникового газа на составные части, при этом каждая молекула дает два атома кислорода и один атом углерода. Затем результаты эксперимента будут проанализированы, чтобы измерить чистоту и количество произведенного кислорода.

В настоящее время ученые работают над созданием полноразмерного экстрактора кислорода MOXIE, который, как предполагается, будет намного больше, чем экспериментальный на Perseverance, и может весить около 1000 кг.

Как сообщало издание "Комментарии", марсоход Perseverance преодолел половину пути к Красной планете.


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Источник: https://newatlas.com/space/perseverance-rover-oxygen-mars-atmosphere/
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