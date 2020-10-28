Марсоход Perseverance преодолел половину пути к Красной планете

Миссия марсохода NASA Mars 2020 Perseverance с момента его поднятия в небо 30 июля преодолела много километров полета — если быть точным, 235,4 миллиона километров. Как оказалось, это точно такое же расстояние, которое должен преодолеть корабль, прежде чем он столкнется с атмосферой Красной планеты 18 февраля 2021 года.

Perseverance приблизился к Марсу

"Сегодня в 13:40 по тихоокеанскому времени у нашего космического корабля будет столько же миль в метафорическом зеркале заднего вида, сколько в метафорическом лобовом стекле", — сказала Джули Кангас, штурман, который работает над миссией марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения.

Гравитационное влияние Солнца играет важную роль в формировании не только траекторий полета космических кораблей к Марсу (как и везде в Солнечной системе), но и относительного движения двух планет. Итак, путь Perseverance к Красной планете следует по изогнутой траектории, а не по прямому пути.

"Хотя мы на полпути к тому расстоянию, которое нам нужно, чтобы добраться до Марса, марсоход не находится на полпути между двумя мирами. П о прямой линии Земля находится на 42,7 миллиона километров позади Perseverance , а Марс в 28,8 миллиона километров впереди ", — пояснил Кангас.

Как сообщало издание "Комментарии", в NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода.

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