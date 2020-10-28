Марсоход Perseverance преодолел половину пути к Красной планете

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Павел Зинченко
Миссия марсохода NASA Mars 2020 Perseverance с момента его поднятия в небо 30 июля преодолела много километров полета — если быть точным, 235,4 миллиона километров. Как оказалось, это точно такое же расстояние, которое должен преодолеть корабль, прежде чем он столкнется с атмосферой Красной планеты 18 февраля 2021 года.
Perseverance приблизился к Марсу
Гравитационное влияние Солнца играет важную роль в формировании не только траекторий полета космических кораблей к Марсу (как и везде в Солнечной системе), но и относительного движения двух планет. Итак, путь Perseverance к Красной планете следует по изогнутой траектории, а не по прямому пути.
Как сообщало издание "Комментарии", в NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода.
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