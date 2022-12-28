Открытие и исследование космоса, что было интересно в 2022 году

2022 оказался плодотворным в исследовании космоса: первые фото с телескопа James Webb, запуск миссии Artemis в месяц, испытательная миссия для защиты Земли от астероидов и другие исследования. Портал "Комментарии" со ссылкой на CNN, подготовил подборку самых интересных открытий и исследований космоса за 2022 год.

Изображение космоса из телескопа James Webb. Фото: NASA

В этом году человечество заглянуло во Вселенную так, как никогда раньше было невозможно, а космические миссии сделали беспрецедентный шаг вперед в разгадывании тайн космоса.

"2022 войдет в историю как один из самых успешных лет во всех миссиях NASA", — сказал в заявлении руководитель NASA Билл Нельсон.

Запуск миссии Artemis I на Луну. После нескольких лет испытаний NASA запустило программу Луны. В 2022 году космическое агентство совершило испытательный полет без экипажа к Луне. В следующий раз NASA планирует улететь в сторону спутника Земли с людьми на борту.

Телескоп Webb открывает невидимую Вселенную. После долгих испытаний NASA в конце 2021 года запустила телескоп James Webb, а летом 2022 года мы впервые получили четкие изображения космоса. Телескоп смог выявить скрытые аспекты, показать самые далекие галактики и новые изображения космоса.

Наблюдать астрономические чудеса. Астрономы смогли обнаружить самую дальнюю звезду, находящуюся на расстоянии в 28 млрд световых лет и существовавшую после Большого взрыва лишь через 900 млн лет. Кроме того, исследователи смогли сделать изображение сверхмассивной черной дыры в нашей галактике, получившей название Стрелец A.

Смещение траектории астероида в пространстве. NASA завершило первую испытательную миссию по защите планеты. Космическое агентство ударило по астероиду космическим кораблем для проверки, сможет ли человечество таким образом изменить движение космического объекта. Миссия DART была успешной.

Обнаружены обломки космического корабля. Дайверы, снимавшие документальный фильм, случайно обнаружили в Бермудском треугольнике обломки затонувшего космического корабля. NASA сообщила, что это были части космического челнока "Челленджер".

Зарождающаяся спутниковая система предоставляет интернет . После полномасштабного нападения России Украина столкнулась с перебоями связи и интернета. Ситуацию спасла система под названием Starlink. Таким образом, украинские военные используют ее для удачных операций, а гражданские для поддержания связи с родными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США обстреляли Луну из минометов.

Также "Комментарии" писали о российском спутнике, потерпевшем аварию.

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