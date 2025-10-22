За тиждень стане відомо, чи справді міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS - це корабель інопланетян

Вже 29 жовтня міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який увійшов до Сонячної системи цього літа, наблизиться до Сонця на мінімальну відстань. Саме тоді, на думку професора Гарвардського університету Аві Лоеба, може з’ясуватися, що цей об’єкт — не просто комета, а космічний корабель.

Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS. Фото ілюстративне

Об’єкт 3I/ATLAS було відкрито 1 липня 2025 року в межах програми ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Це лише третій підтверджений міжзоряний об’єкт, який коли-небудь перетинав нашу планетарну систему, після 1I/Оумуамуа у 2017 році та міжзоряної комети Борисова (2I/Borisov) у 2019 році.

Попередні дослідження показали, що 3I/ATLAS має незвичайний хімічний склад і нестандартну траєкторію руху, що відрізняє його від звичних комет Сонячної системи. Поки він перебуває по інший бік Сонця, тож пряме спостереження з Землі наразі неможливе. Але вже наприкінці жовтня його зможуть вивчити космічні апарати, що знаходяться поблизу Юпітера.

Фото 3I/ATLAS

Відомий астрофізик Аві Лоеб упевнений, що 3I/ATLAS може бути штучним об’єктом. За його словами, можливо, це навіть розвідувальний космічний корабель іншої цивілізації.

На думку Лоеба, якщо об’єкт справді є інопланетним кораблем, то під час максимального зближення із Сонцем він може здійснити маневр, використовуючи гравітацію зірки, щоб випустити зонди в напрямку Землі.

"Якщо ви хочете взяти відпустку, візьміть її до 29 жовтня, бо хто знає, що станеться? Наразі я оцінюю ймовірність того, що 3I/ATLAS не має повністю природного походження, на рівні 30-40%", — сказав Лоеб однак додав, що найімовірніше міжзоряний об’єкт є природною кометою,

Попри популярність гіпотези Лоеба, більшість астрономів залишаються скептичними до його заяв. Вони вважають, що 3I/ATLAS — звичайна міжзоряна комета, яка поводиться нетипово лише через свою унікальну орбіту та вплив гравітації Сонця.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Пентагоні висунули версію про кораблі прибульців через міжзоряний об'єкт.

Також "Коментарі" писали, що вчений NASA пояснив, чому інопланетяни досі не вийшли на зв’язок із Землею.