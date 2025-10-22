logo

Через неделю станет известно, действительно ли межзвездный объект 3I/ATLAS - это корабль инопланетян

Астроном из Гарварда предполагает, что межзвездный объект 3I/ATLAS – не комета, а корабль инопланетян.

22 октября 2025, 14:20
Автор:
Slava Kot

Уже 29 октября межзвездный объект 3I/ATLAS, вошедший в Солнечную систему этим летом, приблизится к Солнцу на минимальное расстояние. Именно тогда, по мнению профессора Гарвардского университета Ави Лоэба, может выясниться, что этот объект – не просто комета, а космический корабль.

Межзвездный объект 3I/ATLAS. Фото иллюстративное

Объект 3I/ATLAS был открыт 1 июля 2025 года в рамках программы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Это лишь третий подтвержденный межзвездный объект, когда-либо пересекавший нашу планетарную систему, после 1I/Оумуамуа в 2017 году и межзвездной кометы Борисова (2I/Borisov) в 2019 году.

Предыдущие исследования показали, что 3I/ATLAS имеет необычный химический состав и нестандартную траекторию движения, отличающую его от привычных комет Солнечной системы. Пока он находится по другую сторону Солнца, поэтому прямое наблюдение с Земли пока невозможно. Но уже в конце октября его смогут изучить находящиеся вблизи Юпитера космические аппараты.

Фото 3I/ATLAS

Известный астрофизик Ави Лоэб уверен, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом. По его словам, возможно это даже разведывательный космический корабль другой цивилизации.

По мнению Лоэба, если объект действительно является инопланетным кораблем, то при максимальном сближении с Солнцем он может совершить маневр, используя гравитацию звезды, чтобы выпустить зонды в направлении Земли.

"Если вы хотите взять отпуск, возьмите его до 29 октября, потому что кто знает, что произойдет? Пока я оцениваю вероятность того, что 3I/ATLAS не имеет полностью естественного происхождения, на уровне 30-40%", — сказал Лоэб однако добавил, что вероятнее всего межзвездный объект является природой кометой.

Несмотря на популярность гипотезы Лоэба, большинство астрономов остаются скептическими к его заявлениям. Они считают, что 3I/ATLAS – обычная межзвездная комета, которая ведет себя нетипично только из-за своей уникальной орбиты и влияния гравитации Солнца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне выдвинули версию о кораблях пришельцев через межзвездный объект.

Также "Комментарии" писали, что ученый NASA объяснил, почему инопланетяне до сих пор не вышли на связь с Землей.



