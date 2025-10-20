logo_ukra

Вчений NASA пояснив, чому інопланетяни досі не вийшли на зв'язок із Землею
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчений NASA пояснив, чому інопланетяни досі не вийшли на зв’язок із Землею

Астрофізик NASA Робін Корбет висунув пояснення, чому інопланетяни не контактують із людством.

20 жовтня 2025, 08:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Питання, чому людство досі не отримало сигналу від позаземних цивілізацій, давно хвилює вчених і фантастів. Але нове пояснення парадокса Фермі від астрофізика NASA може бути одним із найреалістичніших на сьогодні.

Вчений NASA пояснив, чому інопланетяни досі не вийшли на зв’язок із Землею

Чому інопланетяни не контактують із людством. Фото з відкритих джерел

Науковець NASA з Центру космічних польотів імені Ґоддарда доктор Робін Корбет вважає, що інопланетяни можуть бути не такими технологічно розвиненими, як ми звикли їх уявляти. У своїй роботі під назвою "Менш жахливий Всесвіт?" він стверджує, що жодних переконливих доказів існування технологічних цивілізацій у нашій Галактиці наразі не існує.

Корбет посилається на відомий парадокс Фермі, який полягає у тому, якщо Всесвіт настільки великий і старий, то чому ми досі нікого не зустріли? За словами вченого, можливо, жодна цивілізація ще не досягла рівня розвитку, який дозволив би створювати масштабні інженерні проєкти в космосі, або просто не має на це бажання.

"Якщо інші цивілізації не набагато розвиненіші за нас, можливості для міжзоряних досліджень залишаються дуже обмеженими", — пояснює Корбет.

Вчений наводить приклад планети Проксима Центавра b — одного з найближчих потенційно придатних для життя світів. Навіть з сучасними технологіями людству знадобилося б близько 100 000 років, щоб туди дістатися. На його думку, це добре ілюструє, наскільки складним є міжзоряний контакт навіть для технологічно просунутої цивілізації.

Корбет припускає, що інопланетні технології можуть бути лише трохи кращими за людські, і тому ідеї на кшталт відправлення роїв міжзоряних зондів поки що залишаються науковою фантастикою.

"Парадокс Фермі можна пояснити, якщо галактика містить скромну кількість технологічних цивілізацій, рівень технологій яких, хоча й є більш розвиненим, ніж на сучасній Землі, далеко не такий, як рівень "наднауки", що міг би призвести до легко виявленої астроінженерії", — пише доктор Корбет у своїй статті.

Деякі дослідники додають ще одну можливу причину мовчання Всесвіту — страх перед людством. Біопсихолог із Університету Олбані Гордон Геллап ще у 2022 році писав, що інопланетяни можуть вважати людей занадто небезпечними, щоб вступати в контакт.

За його словами, ми створюємо занадто великий ризик. Людство здатне знищити свою планету ядерною війною за лічені хвилини. Як наслідок Геллап вважає, що якщо хтось спостерігає за нами здалеку, то, можливо, вирішив, що краще триматися якомога далі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про астрофізика, який заявив, що до Землі наближається інопланетний космічний корабель.

Також "Коментарі" писали, що український дезертир "переховується" у космосі від покарання у держзраді.



