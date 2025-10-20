Ученый NASA объяснил, почему инопланетяне до сих пор не вышли на связь с Землей

Вопрос, почему человечество до сих пор не получило сигнал от внеземных цивилизаций, давно волнует ученых и фантастов. Но новое объяснение парадокса Ферми от астрофизика NASA может быть одним из самых реалистичных на сегодняшний день.

Почему инопланетяне не общаются с человечеством. Фото из открытых источников

Ученый NASA из Центра космических полетов имени Годдарда доктор Робин Корбет считает, что инопланетяне могут быть не такими технологически развитыми, как мы привыкли представлять их. В своей работе под названием "Меньше ужасная Вселенная?" он утверждает, что никаких убедительных доказательств существования технологических цивилизаций в нашей Галактике пока нет.

Корбет ссылается на известный парадокс Ферми, который заключается в том, если Вселенная настолько велика и стара, то почему мы до сих пор никого не встретили? По словам ученого, возможно, ни одна цивилизация еще не достигла уровня развития, который позволил бы создавать масштабные инженерные проекты в космосе или просто не имеет на это желания.

"Если другие цивилизации не намного развитее нас, возможности для межзвездных исследований остаются очень ограниченными", — объясняет Корбет.

Ученый приводит в пример планету Проксима Центавра b – одного из ближайших потенциально пригодных для жизни миров. Даже с современными технологиями человечеству понадобилось бы около 100 000 лет, чтобы туда добраться. По его мнению, это хорошо иллюстрирует, насколько сложен межзвездный контакт даже для технологически продвинутой цивилизации.

Корбет предполагает, что инопланетные технологии могут быть лишь немного лучше человеческих, и поэтому идеи типа отправления роев межзвездных зондов пока остаются научной фантастикой.

"Парадокс Ферми можно объяснить, если галактика содержит скромное количество технологических цивилизаций, уровень технологий которых, хотя и более развит, чем на современной Земле, далеко не такой, как уровень "сверхнауки", который мог бы привести к легкому обнаруженной астроинженерии", — пишет доктор Корбет в своей статье.

Некоторые исследователи добавляют еще одну возможную причину молчания Вселенной – страх перед человечеством. Биопсихолог из Университета Олбани Гордон Геллап еще в 2022 году писал, что инопланетяне могут считать людей слишком опасными, чтобы вступать в контакт.

По его словам, мы создаем слишком большой риск. Человечество способно уничтожить свою планету ядерной войной в считанные минуты. Как следствие Геллап считает, что если кто-то наблюдает за нами издалека, то, возможно, решил, что лучше держаться как можно дальше.

