Ілон Маск двома словами відреагував на глобальний збій, який "поклав" пів інтернету

Вранці 20 жовтня користувачі по всьому світу зіткнулися з масштабним збоєм в інтернеті, коли одночасно перестали працювати десятки популярних сервісів і додатків. Під удар потрапили Amazon Web Services, Snapchat, Canva, Duolingo, Roblox, Fortnite, PlayStation Network, Coinbase, Prime Video, Pokémon Go та інші. Для багатьох це виглядало як "вимкнення половини інтернету".

Ілон Маск. Фото: Reuters

На тлі хаосу користувачі масово зверталися до сайту Downdetector, фіксуючи збої у своїх улюблених застосунках. Попри різноманітність компаній, усі вони мають одне спільне — більшість використовує інфраструктуру Amazon Web Services (AWS), і саме збій на серверах AWS, імовірно, став причиною масштабної проблеми.

Поки люди скаржилися у соцмережах, Ілон Маск не втримався від коментаря. На своїй платформі X він лаконічно відреагував двома словами.

"X працює", — коротко написав Маск.

Після цього бізнесмен ще більш зухваліше відреагував на збій інтернету та додав до публікації жартівливий GIF із натовпом людей, що біжать до логотипа X, з підписом: "Усі біжать до точки X".

Користувачі соцмереж неоднозначно відреагували на жарт мільярдера. Одні хвалили Маска за критику Amazon, тоді як інші вважали його реакцію надто зухвалою.

