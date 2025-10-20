Илон Маск двумя словами отреагировал на глобальный сбой, который "положил" пол интернета

Утром 20 октября пользователи со всего мира столкнулись с масштабным сбоем в интернете, когда одновременно перестали работать десятки популярных сервисов и приложений. Под удар попали Amazon Web Services, Snapchat, Canva, Duolingo, Roblox, Fortnite, PlayStation Network, Coinbase, Prime Video, Pokémon Go и другие. Для многих это выглядело как отключение половины интернета.

На фоне хаоса пользователи массово обращались на сайт Downdetector, фиксируя сбои в своих любимых приложениях. Несмотря на разнообразие компаний, все они имеют одно общее — большинство используют инфраструктуру Amazon Web Services (AWS), и именно сбой на серверах AWS, вероятно, стал причиной масштабной проблемы.

Пока люди жаловались в соцсетях, Илон Маск не удержался от комментария. На своей платформе X он лаконично отреагировал двумя словами.

"X работает", – коротко написал Маск.

После этого бизнесмен еще более дерзко отреагировал на сбой интернета и добавил к публикации шутливый GIF с толпой бегущих к логотипу X с подписью: "Все бегут к точке X".

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на шутку миллиардера. Одни хвалили Маска за критику Amazon, в то время как другие считали его реакцией слишком дерзкой.

