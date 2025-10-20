logo

Илон Маск двумя словами отреагировал на глобальный сбой, который "положил" пол интернета
Илон Маск двумя словами отреагировал на глобальный сбой, который "положил" пол интернета

Во время глобального сбоя, который положил половину интернета, Илон Маск ответил лишь двумя словами.

20 октября 2025, 15:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Утром 20 октября пользователи со всего мира столкнулись с масштабным сбоем в интернете, когда одновременно перестали работать десятки популярных сервисов и приложений. Под удар попали Amazon Web Services, Snapchat, Canva, Duolingo, Roblox, Fortnite, PlayStation Network, Coinbase, Prime Video, Pokémon Go и другие. Для многих это выглядело как отключение половины интернета.

Илон Маск двумя словами отреагировал на глобальный сбой, который "положил" пол интернета

Илон Маск. Фото: Reuters

На фоне хаоса пользователи массово обращались на сайт Downdetector, фиксируя сбои в своих любимых приложениях. Несмотря на разнообразие компаний, все они имеют одно общее — большинство используют инфраструктуру Amazon Web Services (AWS), и именно сбой на серверах AWS, вероятно, стал причиной масштабной проблемы.

Пока люди жаловались в соцсетях, Илон Маск не удержался от комментария. На своей платформе X он лаконично отреагировал двумя словами.

"X работает", – коротко написал Маск.

После этого бизнесмен еще более дерзко отреагировал на сбой интернета и добавил к публикации шутливый GIF с толпой бегущих к логотипу X с подписью: "Все бегут к точке X".

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на шутку миллиардера. Одни хвалили Маска за критику Amazon, в то время как другие считали его реакцией слишком дерзкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск дал неожиданный ответ, почему он до сих пор работает имея состояние в 500 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект убивает Интернет. ИИ способствует падению трафика сайтов и кризиса издателей. Удастся ли спасти онлайн-экосистему от упадка.



