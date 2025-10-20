Масштабний збій в інтернеті: перестали працювати найпопулярніші застосунки світу

20 жовтня сотні мільйонів користувачів по всьому світу зіткнулися з масштабним збоєм в інтернеті, через який перестали працювати популярні сайти та застосунки. Скарги на несправності почали надходити зранку, а сервіс Downdetector зафіксував рекордну кількість повідомлень про проблеми.

Масштабний збій в інтернеті - перестали працювати популярні додатки

Серед постраждалих сервісів опинилися Amazon Web Services, Snapchat, Canva, Duolingo, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Amazon Music, Prime Video, Fortnite, Clash of Clans, Wordle, Coinbase, Vodafone, PlayStation та Pokémon Go.

Експерти пов’язують збій із проблемами в інфраструктурі Amazon Web Services (AWS), яка забезпечує роботу багатьох сучасних сервісів. Зокрема, були зафіксовані перебої у Amazon DynamoDB та Amazon Elastic Computer Cloud, що дозволяють компаніям орендувати хмарні сховища та серверні потужності.

Масштабний збій в інтернеті — перестали працювати популярні додатки

Інженери AWS оперативно почали працювати над усуненням проблем та з’ясуванням її першопричини.

"Ми надамо оновлену інформацію через 45 хвилин або раніше, якщо отримаємо додаткові дані", — йшлося на сторінці стану сервісів компанії.

Збій викликав хвилю обговорень у соціальних мережах, зокрема користувачі писали: "Святий боже, весь клятий інтернет не працює" та "Amazon Web Services вийшов з ладу та забрав із собою половину інтернету". Навіть геймери Fortnite повідомили про проблеми з входом у гру, зазначивши у соціальних мережах, що "збій торкнувся кількох сервісів в інтернеті".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект вбиває інтернет. Чи може щось його врятувати.

Також "Коментарі" писали, що буде, якщо у світі зникне інтернет.