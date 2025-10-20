Масштабный сбой в интернете: перестали работать самые популярные приложения мира

20 октября сотни миллионов пользователей по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в интернете, из-за которого перестали работать популярные сайты и приложения. Жалобы на неисправности начали поступать с утра, а сервис Downdetector зафиксировал рекордное количество сообщений о проблемах.

Масштабный сбой в интернете – перестали работать популярные приложения

Среди пострадавших сервисов оказались Amazon Web Services, Snapchat, Canva, Duolingo, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Amazon Music, Prime Video, Fortnite, Clash of Clans, Wordle, Coinbase, Vodafone, PlayStation и Pokémon.

Эксперты связывают сбой с проблемами в инфраструктуре Amazon Web Services (AWS), обеспечивающей работу многих современных сервисов. В частности, зафиксированы перебои в Amazon DynamoDB и Amazon Elastic Computer Cloud, позволяющие компаниям арендовать облачные хранилища и серверные мощности.

Инженеры AWS оперативно начали работу по устранению проблем и выяснению ее первопричины.

"Мы предоставим обновленную информацию через 45 минут или раньше, если получим дополнительные данные", — говорилось на странице состояния сервисов компании.

Сбой вызвал волну обсуждений в социальных сетях, в частности, пользователи писали: "Святой боже, весь проклятый интернет не работает" и "Amazon Web Services вышел из строя и унес с собой половину интернета". Даже геймеры Fortnite сообщили о проблемах с входом в игру, отметив в социальных сетях, что "сбой затронул несколько сервисов в интернете".

