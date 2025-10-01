Штучний інтелект вбиває інтернет: чи може щось його врятувати

Зростання популярності чат-ботів на основі штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, вже починає змінювати архітектуру інтернету. Традиційна модель, де користувачі переходять за посиланнями з пошукових систем і тим самим забезпечують трафік сайтам, поступово руйнується. Натомість люди отримують готові відповіді без потреби відвідувати джерела. Для онлайн-медіа, енциклопедій та довідкових ресурсів це означає втрату аудиторії, доходів і загрозу самому існуванню відкритого інтернету.

Штучний інтелект вбиває інтернет. Фото: Jan Macarol / Aiart

Від пошуковиків до чат-ботів

Коли OpenAI запустила ChatGPT у 2022 році, ніхто не очікував настільки швидкого ефекту. Уже зараз сервісом користуються близько 800 мільйонів людей, а застосунок ChatGPT є лідером завантажень в App Store. Apple навіть зафіксувала падіння кількості традиційних пошуків у Safari, що сталося вперше за історію браузера.

Google, що контролює понад 90% пошукового ринку США, був змушений відповісти на виклик. Компанія інтегрувала у видачу блоки відповідей, згенеровані ШІ. Крім того, у 2024 році компанія запустила "режим штучного інтелекту" — це своєрідна чатоподібна версія пошуковика. Але разом із новими можливостями з’явилася й нова проблема, адже користувачі більше не клікають на сайти, а залишаються у межах сервісу отримуючи згенеровану ШІ відповідь.

Криза видавців і падіння трафіку

За даними Similarweb, у світі пошуковий трафік впав приблизно на 5% лише за рік. Найбільше постраждали сайти, що відповідають на інформаційні запити, зокрема ресурси про здоров’я, які втратили близько 10% відвідувань із пошуку.

Падіння пошуку в інтернеті за темами

Як вказує CEO компанії Dotdash Meredith Ніл Фогель, якій належать журнали People і Food & Wine, Google змінив правила гри без згоди інших гравців.

"У нас довгий час були дуже позитивні стосунки з Google… Але тепер вони використовують наш контент, щоб конкурувати з нами. Це фактично розрив угоди", — вказує Фогель.

Ще один приклад цього став онлайн-форум програмістів Stack Overflow, де кількість запитань зменшилася, бо відповіді користувачі отримують у чат-ботах. А у Вікіпедії попереджають, що резюмовані тексти в Google, згенеровані ШІ без посилань на авторів, перекривають шлях до оригінального контенту й участі користувачів.

Щоб компенсувати втрати, великі медіа намагаються укласти ліцензійні угоди з компаніями, що розробляють ШІ. Наприклад, News Corp підписала контракт з OpenAI, а New York Times уклала угоду з Amazon, одночасно подаючи позов проти OpenAI.

Втім, суди наразі не на боці видавців. У США кілька справ уже було вирішено на користь технологічних компаній. Meta та Anthropic довели, що навчання моделей на чужому контенті є "добросовісним використанням". Як наслідок, це створює небезпечний прецедент для індустрії.

Пошук нових бізнес-моделей

Оскільки класичний трафік зникає, контент-платформи експериментують із новими способами монетизації. Наприклад Cloudflare тестує систему, де боти мають платити за доступ до сайтів, а Tollbit дозволяє виставляти тарифи ботам за різні типи контенту. Наприклад, нові статті коштують дорожче за архівні. Іншим шляхом йде Стартап ProRata, який пропонує ділити прибутки від оголошень, що з’являються поряд із відповідями ШІ, між сайтами-джерелами.

Деякі видавці роблять ставку на підписки, власні додатки, розсилки, відео- та аудіоконтент, які складніше інтегрувати в ШІ.

Інтернет між загрозою і трансформацією

Як пише The Economist, частина експертів вважає, що інтернет не вмирає, а змінюється. Представники Google наголошують, що кількість сайтів зростає і лише за два роки їх стало на 45% більше. А завдяки ШІ користувачі можуть формулювати запити по-новому, що, навпаки, може збільшити охоплення. Як пояснює Роббі Штайн з Google, завдяки запитам за допомогою штучного інтелекту "читається" більше сайтів, ніж будь-коли, навіть якщо це робиться не людськими очима.

Втім, загроза залишається реальною. Якщо великі компанії не запровадять прозорої системи оплати авторам контенту, відкритий інтернет ризикує втратити свою основу, а саме принцип безкоштовного доступу до знань.

"Щоб інтернет вижив, щоб демократія вижила, щоб творці контенту вижили, пошук на основі штучного інтелекту має ділитися доходами з тими, хто створює інформацію", — стверджує піонер онлайн-реклами Білл Гросс.

Як наслідок, штучний інтелект відкриває нові горизонти, але водночас створює загрозу всій інтернет-екосистемі. Ключовим питанням стає не розвиток технологій, а справедлива бізнес-модель, яка дозволить співіснувати ШІ й сайтам, що наповнюють мережу контентом. Без цього інтернет ризикує перетворитися з простору відкритих знань на закриту платформу, де виграють лише великі технологічні корпорації.

