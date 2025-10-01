Искусственный интеллект убивает интернет: может ли что-то его спасти

Рост популярности чат-ботов на основе искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, уже начинает изменять архитектуру интернета. Традиционная модель, где пользователи переходят по ссылкам из поисковиков и тем самым обеспечивают трафик сайтам, постепенно разрушается. Люди получают готовые ответы без необходимости посещать источники. Для онлайн-медиа, энциклопедий и справочных ресурсов это означает потеря аудитории, доходов и угрозу самому существованию открытого интернета.

От поисковиков до чат-ботов

Когда OpenAI запустила ChatGPT в 2022 году, никто не ожидал столь быстрого эффекта. Уже сейчас сервисом пользуются около 800 миллионов человек, а приложение ChatGPT является лидером загрузок в App Store. Apple даже зафиксировала падение количества традиционных поисков в Safari, которое произошло впервые в истории браузера.

Google, контролирующая более 90% поискового рынка США, была вынуждена ответить на вызов. Компания интегрировала в выдачу блоки ответов, сгенерированные ИИ. Кроме того, в 2024 году компания запустила "режим искусственного интеллекта" – это своеобразная чатовидная версия поисковика. Но вместе с новыми возможностями появилась и новая проблема, ведь пользователи больше не кликают на сайты, а остаются в рамках сервиса, получая сгенерированный ИИ ответ.

Кризис издателей и падение трафика

По данным Similarweb, в мире поисковый трафик упал примерно на 5% всего за год. Больше всего пострадали сайты, отвечающие на информационные запросы, в том числе ресурсы о здоровье, потерявшие около 10% посещений по поиску.

Как указывает CEO компании Dotdash Meredith Нил Фогель, которой принадлежат журналы People и Food & Wine, Google изменил правила игры без согласия других игроков.

"У нас долгое время были очень положительные отношения с Google… Но теперь они используют наш контент, чтобы конкурировать с нами. Это фактически разрыв сделки", – указывает Фогель.

Еще один пример этого стал онлайн-форум программистов Stack Overflow, где количество вопросов уменьшилось, потому что ответы пользователи получают в чат-ботах. А в Википедии предупреждают, что резюмированные тексты в Google, сгенерированные ИИ без ссылок на авторов, перекрывают путь к оригинальному контенту и участию пользователей.

Чтобы компенсировать потери, большие медиа пытаются заключить лицензионные соглашения с разрабатывающими ИИ компаниями. К примеру, News Corp подписала контракт с OpenAI, а New York Times заключила соглашение с Amazon, одновременно подавая иск против OpenAI.

Впрочем, суды пока не на стороне издателей. В США несколько дел уже было решено в пользу технологических компаний. Meta и Anthropic доказали, что обучение моделей на чужом контенте является "добросовестным использованием". Как следствие это создает опасный прецедент для индустрии.

Поиск новых бизнес-моделей

Поскольку классический трафик исчезает, контент-платформы экспериментируют с новыми способами монетизации. Например, Cloudflare тестирует систему, где боты должны платить за доступ к сайтам, а Tollbit позволяет выставлять тарифы ботам за разные типы контента. Например, новые статьи стоят дороже архивных. Другим путем идет Стартап ProRata, который предлагает делить доходы от объявлений, появляющихся рядом с ответами ИИ, между сайтами-источниками.

Некоторые издатели делают ставку на подписки, собственные приложения, рассылки, видео и аудиоконтент, которые сложнее интегрировать в ИИ.

Интернет между угрозой и трансформацией

Как пишет The Economist, часть экспертов считает, что интернет не умирает, а меняется. Представители Google отмечают, что количество сайтов растет и только за два года их стало на 45% больше. А благодаря ИИ пользователи могут формулировать запросы по-новому, что наоборот может увеличить охват. Как объясняет Робби Штайн из Google, благодаря запросам с помощью искусственного интеллекта "читается" больше сайтов, чем когда-либо, даже если это делается не человеческими глазами.

Впрочем, угроза остается реальной. Если крупные компании не внедрят прозрачную систему оплаты авторам контента, открытый интернет рискует потерять свою основу, а именно принцип бесплатного доступа к знаниям.

"Чтобы интернет выжил, чтобы демократия выжила, чтобы создатели контента выжили, поиск на основе искусственного интеллекта должен делиться доходами с создающими информацию", — утверждает пионер онлайн-рекламы Билл Гросс.

В результате искусственный интеллект открывает новые горизонты, но в то же время создает угрозу всей интернет-экосистеме. Ключевым вопросом становится не развитие технологий, а справедливая бизнес-модель, которая позволит сосуществовать ИИ и сайтам, наполняющим сеть контентом. Без этого интернет рискует превратиться из пространства открытых знаний в закрытую платформу, где выигрывают только крупные технологические корпорации.

