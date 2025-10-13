Ілон Маск дав несподівану відповідь, чому він досі працює маючи статки у 500 млрд доларів

Нещодавно Ілон Маск встановив новий рекорд, ставши першою людиною, чиї статки перевищили 500 млрд доларів. Багато людей маючи такі гроші, могли б насолоджуватися життям без роботи, однак не Ілон Маск. Найбагатша людина світу пояснила, чому вона продовжує працювати.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Ілон Маск в подкасті Tesla Beat отримав питання, чому він продовжує працювати у своїх кількох компаніях, з головою занурюється у політику та витрачає стільки зусиль на ідею колонізації інших планет.

Маск зізнався, що його мотивація виросла з "екзистенційної кризи", яку він пережив у підлітковому віці. Він намагався знайти відповіді на питання про сенс існування в релігійних і філософських текстах, але не знаходив нічого переконливого. За словами мільярдера, усе змінило прочитання книги Дугласа Адамса "Автостопом по Галактиці".

"Потім я прочитав "Автостопом по Галактиці", і, по суті, Дуглас Адамс мав на увазі, що ми насправді не знаємо, які правильні питання ставити. Наприклад, питання не в тому, "у чому сенс життя?"" — сказав Маск додавши, що "Всесвіт — це відповідь".

За його словами, саме це усвідомлення стало рушійною силою всіх його проєктів від SpaceX до Neuralink. Маск вважає, що людство має розширювати свідомість, виходити за межі Землі, аби зрозуміти природу Всесвіту.

"Чим більше ми зможемо розширити свідомість, стати багатопланетним видом, зрештою багатозоряним видом, тим більше у нас буде шансів зрозуміти, що, чорт забирай, відбувається. Ось чому, на мою думку, у нас має бути більше людей і більше цифрової — як біологічної, так і цифрової — свідомості, і саме тому ми повинні стати багатопланетним і багатозоряним видом, щоб ми могли зрозуміти природу Всесвіту", — підсумував Маск.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Маск розповів про свій план контролю знань для людства.

Також "Коментарі" писали, що Ілон Маск встановив новий рекорд за статками.