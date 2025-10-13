Илон Маск дал неожиданный ответ, почему он до сих пор работает имея состояние в 500 млрд долларов

Недавно Илон Маск установил новый рекорд, став первым человеком, чье состояние превысило 500 млрд долларов. Многие люди имея такие деньги могли бы наслаждаться жизнью без работы, однако не Илон Маск. Богатейший человек мира объяснил, почему он продолжает работать.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в подкасте Tesla Beat получил вопрос, почему он продолжает работать в своих нескольких компаниях, с головой погружается в политику и тратит столько усилий на идею колонизации других планет.

Маск признался, что его мотивация выросла из "экзистенциального кризиса", который он пережил в подростковом возрасте. Он пытался найти ответы на вопрос о смысле существования в религиозных и философских текстах, но не находил ничего убедительного. По словам миллиардера, все изменило прочтение книги Дугласа Адамса "Автостопом по Галактике".

"Потом я прочитал "Автостопом по Галактике", и, по сути, Дуглас Адамс имел в виду, что мы на самом деле не знаем, какие правильные вопросы задавать. Например, вопрос не в том, "в чем смысл жизни?"" — сказал Маск добавив, что "Вселенная — это ответ".

По его словам, именно это осознание стало движущей силой всех его проектов от SpaceX до Neuralink. Маск считает, что человечество должно расширять сознание, выходить за пределы Земли, чтобы понять природу Вселенной.

"Чем больше мы сможем расширить сознание, стать многопланетным видом, в конце концов многозвездным видом, тем больше у нас будет шансов понять, что, черт возьми, происходит. Вот почему, по моему мнению, у нас должно быть больше людей и больше цифрового — как биологического, так и цифрового — сознания, и именно поэтому мы должны стать многопланетным и многозвездным видом, чтобы мы могли понять природу Вселенной", – подытожил Маск.

