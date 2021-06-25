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Instagram готовит долгожданную функцию

Подобное решение - часть масштабного плана развития сети в условиях возрастания конкуренции

сегодня, 14:37
Автор:

Елизавета Черных

Социальная сеть Instagram проводит тестирование долгожданной функции, которая даст возможность пользователям создавать публикации в профиле через компьютер. Информацией о новшестве поделилась для Bloomberg пресс-секретарь Facebook Кристин Пай, пишет "УНИАН". 

Instagram готовит долгожданную функцию

Instagram - фото из открытых источников

"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы усовершенствовать этот процесс, мы тестируем возможность создавать сообщения в ленту Instagram через браузер на персональном компьютере", — рассказала Пай.

Согласно мнению опрошенных агентством экспертов, подобное решение — часть масштабного плана развития сети в условиях возрастания конкуренции. 

Напомним, что популярное приложение для смартфонов Instagram получит важное исправление в скором будущем. В компании заявили, что в связи с многочисленными жалобами пользователей приложения, Instagram получит обновление, в котором изменится работа алгоритма отображения Stories.  Ранее пользователи жаловались на то, что из-за неправильной работы алгоритма их Stories показывались не той аудитории, на которую были рассчитаны. 

Также известно, что американская компания Facebook разрабатывает свою технологию поиска по фото для своей социальной сети. Основатель Facebook Марк Цукерберг провел прямой эфир, в котором рассказал подробности о проектах компании. Как стало известно, на данный момент специалисты компании занимаются разработкой технологией визуального поиска по фотографиям для приложения Instagram. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в очередном обновлении Instagram и Facebook можно будет скрывать счетчик лайков. Так пользователь может оставить в тайне информацию о количестве предпочтений на его постах.




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Источник: https://www.unian.net/science/polzovateli-instagram-poluchat-vozmozhnost-razmeshchat-posty-s-kompyutera-novosti-11463736.html
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