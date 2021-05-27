В очередном обновлении Instagram и Facebook можно будет скрывать счетчик лайков. Так пользователь может оставить в тайне информацию о количестве предпочтений на его постах. Сообщили об этом в пресс-релизе Facebook.

В Instagram и Facebook пользователям можно будет скрывать лайки. Фото: inttershop.com

Компания решила пойти на такой шаг, чтобы люди сосредоточились на фотографиях и видео, которыми они делятся, а не на том, сколько лайков они набирают.

Скрыть лайки пользователю Instagram можно будет в новом разделе "Посты" в настройках. Также скрывать информацию о лайках можно будет перед публикацией каждого отдельного поста.

Такая же функция через несколько недель должна появиться и на Facebook.

Стоит напомнить, что работа над скрытием счетчика лайков началась еще в 2019 году. Тогда Instagram начал в тестовом режиме скрывать количество сердечек в постах отдельных пользователей. На этот раз компания расширила программу тестирования.

Разработчики данного обновления убеждены, что данная функция может помочь людям уменьшить давление, которое те чувствуют, заботясь о социальном одобрении в виде количества отметок "Нравится".

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