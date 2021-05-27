logo
Русский Українська

BTC/USD

37704.20

ETH/USD

2682.36

LTC/USD

184.85

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет В Instagram и Facebook пользователям можно будет скрывать лайки
commentss НОВОСТИ Все новости

В Instagram и Facebook пользователям можно будет скрывать лайки

В обновленных версиях Instagram и Facebook можно будет скрыть количество отметок "Нравится"

сегодня, 08:22
Автор:

Кириєнко Анна

В очередном обновлении Instagram и Facebook можно будет скрывать счетчик лайков. Так пользователь может оставить в тайне информацию о количестве предпочтений на его постах. Сообщили об этом в пресс-релизе Facebook.

В Instagram и Facebook пользователям можно будет скрывать лайки

В Instagram и Facebook пользователям можно будет скрывать лайки. Фото: inttershop.com

Компания решила пойти на такой шаг, чтобы люди сосредоточились на фотографиях и видео, которыми они делятся, а не на том, сколько лайков они набирают.

Скрыть лайки пользователю Instagram можно будет в новом разделе "Посты" в настройках. Также скрывать информацию о лайках можно будет перед публикацией каждого отдельного поста.

Такая же функция через несколько недель должна появиться и на Facebook.

Стоит напомнить, что работа над скрытием счетчика лайков началась еще в 2019 году. Тогда Instagram начал в тестовом режиме скрывать количество сердечек в постах отдельных пользователей. На этот раз компания расширила программу тестирования.

Разработчики данного обновления убеждены, что данная функция может помочь людям уменьшить давление, которое те чувствуют, заботясь о социальном одобрении в виде количества отметок "Нравится".

Напомним, что американская компания Apple выпустила обновление для своей операционной системы iOS для планшетов и смартфонов. Новая iOS 14.6 привнесла в систему множество изменений, а также исправила некоторые ошибки предыдущих версий. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также ранее американская компания Microsoft заявила, что хочет сделать свой новый браузер Edge самым лучшим. Так, в сети появилась информация о том, что Microsoft уже в ближайшее время хочет обновить свой браузер. Изменения для Edge будут включены в обновление для операционной системы Windows 10. Оно станет доступным для загрузки уже на этой неделе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://about.fb.com/news/2021/05/giving-people-more-control/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ