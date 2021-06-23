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В Instagram появится новая функция: что известно

В Instagram может появиться новая технология для поиска

сегодня, 12:00
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Facebook разрабатывает свою технологию поиска по фото для своей социальной сети. Об этом сообщает издание Engadget. 

В Instagram появится новая функция: что известно

Новая технология от Facebook. Фото из открытых источников

Основатель Facebook Марк Цукерберг провел прямой эфир, в котором рассказал подробности о проектах компании. Как стало известно, на данный момент специалисты компании занимаются разработкой технологией визуального поиска по фотографиям для приложения Instagram. 

По мнению Цукерберга, новая функция должна будет удвоить возможности для покупок на всей платформе. Были обозначены два возможных варианта для использования новой технологии:

• Instagram будет автоматически отображать аналогичные продукты, которые находиться в другом месте приложения;

• Пользователь сможет искать похожие продукты используя камеру своего гаджета или загрузив готовые фотографии;

Также Цукерберг рассказал о скором появлении Facebook Shops в Marketplace и WhatsApp. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft выпустила большое обновления для своей операционной системы Windows 10. В новом патче разработчики исправили множество ошибок, которые появились в прошлых версиях операционки, а также, улучшили производительность в играх. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что компания Bandai хочет выпустить новую версию своей популярной игрушки Тамагочи. Её выпуск будет приурочен к 25-летию устройства. В Сети появились фотографии новой игрушки, а также информация о характеристиках и возможностях. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.engadget.com/
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