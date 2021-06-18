Тамагочи возвращается: Bandai объявила о скором выходе новой игрушки (ФОТО)

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Японская компания Bandai выпустит новую версию популярной игрушки Тамагочи. Об этом сообщает издание Engadget.
Bandai выпустит новый Тамагочи. Фото Bandai
Новое устройство получило название Tamagotchi Smart и будет выполнено в виде смарт-часов. Управление игрушкой будет осуществляться благодаря сенсорному экрану и нескольким кнопкам на корпусе. Также Тамагочи сможет реагировать на звук и считать шаги пользователя. Для него можно будет докупать отдельно смарт-карты с различными персонажами и цифровыми предметами.
В Японии выход устройства намечен на ноябрь этого года. На данный момент неизвестно, можно ли будет приобрести Tamagotchi Smart в других странах мира. Новинка будет выпущена специально к 25 годовщине выхода первого виртуального питомца.
Для справки: последняя на данный момент игрушка Тамагочи была выпущена компанией Bandai в 2018 году. Она называлась Tamagotchi On и могла подключаться по Bluetooth и LTE к смартфону или планшету.
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