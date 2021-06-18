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Главная Новости IT технологии Тамагочи возвращается: Bandai объявила о скором выходе новой игрушки (ФОТО)
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Тамагочи возвращается: Bandai объявила о скором выходе новой игрушки (ФОТО)

Японская компания сообщила о скором выходе новой игры Тамагочи

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной

Японская компания Bandai выпустит новую версию популярной игрушки Тамагочи. Об этом сообщает издание Engadget. 

Тамагочи возвращается: Bandai объявила о скором выходе новой игрушки (ФОТО)

Bandai выпустит новый Тамагочи. Фото Bandai

Новое устройство получило название Tamagotchi Smart и будет выполнено в виде смарт-часов. Управление игрушкой будет осуществляться благодаря сенсорному экрану и нескольким кнопкам на корпусе. Также Тамагочи сможет реагировать на звук и считать шаги пользователя. Для него можно будет докупать отдельно смарт-карты с различными персонажами и цифровыми предметами. 

Тамагочи возвращается: Bandai объявила о скором выходе новой игрушки (ФОТО) - фото 2

В Японии выход устройства намечен на ноябрь этого года. На данный момент неизвестно, можно ли будет приобрести Tamagotchi Smart в других странах мира.  Новинка будет выпущена специально к 25 годовщине выхода первого виртуального питомца. 
Для справки: последняя на данный момент игрушка Тамагочи была выпущена компанией Bandai  в 2018 году. Она называлась Tamagotchi On и могла подключаться по Bluetooth и LTE к смартфону или планшету.

Тамагочи возвращается: Bandai объявила о скором выходе новой игрушки (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые провели исследования благодаря, которым выяснили, что компьютерные могут положительно влиять на психическое здоровье человека. Специалисты отмечают, что в будущем видеоигры могли бы стать альтернативой или дополнением к стандартным методам медицины в лечении депрессии и тревожности. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что стали известны системные требования знаменитой видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. от украинских разработчиков из студии GSC Game World. Культовый шутер показали на выставке E3  в Лос-Анджелесе. Подробнее об этом читайте в нашей статье





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Источник: https://www.engadget.com/tamagotchi-smart-180405450.html?guccounter=1
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