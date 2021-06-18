Тамагочи возвращается: Bandai объявила о скором выходе новой игрушки (ФОТО)

Японская компания Bandai выпустит новую версию популярной игрушки Тамагочи. Об этом сообщает издание Engadget.

Bandai выпустит новый Тамагочи. Фото Bandai

Новое устройство получило название Tamagotchi Smart и будет выполнено в виде смарт-часов. Управление игрушкой будет осуществляться благодаря сенсорному экрану и нескольким кнопкам на корпусе. Также Тамагочи сможет реагировать на звук и считать шаги пользователя. Для него можно будет докупать отдельно смарт-карты с различными персонажами и цифровыми предметами.





В Японии выход устройства намечен на ноябрь этого года. На данный момент неизвестно, можно ли будет приобрести Tamagotchi Smart в других странах мира. Новинка будет выпущена специально к 25 годовщине выхода первого виртуального питомца.

Для справки: последняя на данный момент игрушка Тамагочи была выпущена компанией Bandai в 2018 году. Она называлась Tamagotchi On и могла подключаться по Bluetooth и LTE к смартфону или планшету.





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