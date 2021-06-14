S.T.A.L.K.E.R. 2: стали известны дата выхода и системные требования знаменитой украинской игры

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии-разработчика GSC Game World показали на выставке E3, которая проходит прямо сейчас в американском городе Лос-Анджелес. В пятиминутном видеоролике показали некоторые игровые механики, графику и отрывки из сюжета.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото из открытых источников

Также были опубликованы системные требования игры:

Для того чтобы запустить игру, пользователю будет необходим компьютер с видеокартой не слабее, чем GTX 1060 или её аналога от AMD, иметь не менее 8 гигабайт оперативной памяти и процессор уровня Intel Core i5-7600K.

Чтобы сыграть в игру на максимальных настройках графики, разработчики рекомендуют запускать её на компьютерах с характеристиками не слабее этих — видеокарта GeForce RTX 2070 Super, 16 гигабайт оперативной памяти и процессор Intel Core i7-9700K.

Отметим, что игра будет запускаться только на компьютерах под управлением операционной системы Windows 10. Игра должна выйти 28 апреля 2022 на игровых консолях Xbox Series X/Series S и персональных компьютерах.

Для справки: S.T.A.L.K.E.R. 2 это компьютерная игра в жанре шутер от первого лица с открытым миром, которая разрабатывается украинской студией GSC Game World. Как и в предыдущих частях серии, действия игры будут разворачиваться в Чернобыльской зоне отчуждения.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Rockstar Games анонсировала дату выхода обновленной версии своего блокбастера Grand Theft Auto V для игровых консолей нового поколения. Разработчики пообещали добавить в неё "новые возможности", а также улучшить графику. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что в игру FIFA 21 добавили футболиста, который был убит будучи подростком.





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