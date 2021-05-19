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Главная Новости IT игры GTA выйдет в этом году: объявлена официальная дата
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GTA выйдет в этом году: объявлена официальная дата

Rockstar официально объявили дату выхода новой GTA

сегодня, 17:20
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Rockstar Games объявила дату выхода своей обновленной версии видеоигры GTA 5. Теперь в неё можно будет сыграть и на консолях нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series)

GTA выйдет в этом году: объявлена официальная дата

GTA 5 - фото: из открытых источников

Релиз должен состояться 11 ноября этого года. По заверениям разработчиков, версия для новых консолей получит массу улучшений, которые коснутся графики, производительности и других аспектов игры. Более того, в компании заявили, что в обновленной GTA для игроков появятся "новые возможности". В тот же день игрокам станет доступна и новая GTA Online, которая будет запускаться отдельно.

Обладатели подписки PS Plus от Sony смогут опробовать мультиплеерную версию абсолютно бесплатно на протяжении первых трёх месяцев. Также, представители компании пообещали игрокам, что к двадцатилетию 3-ей части GTA их ждёт много сюрпризов. К слову, в Сети уже давно ходили слухи о том, что осенью компания анонсирует ремейк третьей части. Возможно это и будет являться одним из сюрпризов.  

Для справки: GTA 5 является одной из самых продаваемых видеоигр в мире. Сумма всех проданных копий уже превысила 140 миллионов. В первый раз она появилась на консолях X-box 360 и PlayStation 3 в 2013 году, а через некоторое время обновленная версия вышла на персональных компьютерах и следующем поколении приставок. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Google создал приложение для обнаружения кожных заболеваний — как он работает, а также о том, что Google запустила свой аналог Apple Arcade в Украине: сколько будет стоить Play Pass





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Источник: https://www.gamespot.com/articles/gta-5-release-date-for-ps5-and-xbox-series-x-s-is-november-11/1100-6491614/
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