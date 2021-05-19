Google создал приложение для обнаружения кожных заболеваний - как он работает

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Кириєнко Анна
Компания Google удивила пользователей своим новым приложением, которое может проявлять кожные заболевания по камере. Кроме того, приложение может определять состояние кожи, волос или ногтей с фото. Об этом сообщает блог Google.
Google запустит приложение, которое будет различать кожные заболевания. Фото: cdn.inc.com
Чтобы выполнить вышеуказанные задачи, программа использует искусственный интеллект.
Пока приложение недоступно для населения. Однако к концу 2021 программу планируют запустить в тестовом режиме.
К созданию этого инструмента разработчиков побудила статистика запросов в интернете. Когда человек имеет какие-то проблемы, он сначала их гуглит. Только за год фиксируется более 10 млрд подобных запросов. Поэтому компания решила разработать удобный инструмент, который поможет ознакомиться с возможными заболеваниями и симптомами.
Приложение будет очень удобным в пользовании. Человеку нужно будет просто сделать три снимка участки тела, который его беспокоит и ответить на некоторые вопросы. В результате приложение предложит перечень возможных заболеваний.
Напомним, что американская компания Google готовит обновление для своего браузера. Оно будет заключаться в улучшении производительности версий Chrome для персональных компьютеров. Детали читайте здесь.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания Google запустила в Украине свой сервис подписок на игры и программы для Google Play. Его появление анонсировали в мире еще в 2019 году, но он не работал в нашей стране. Сейчас у пользователей из Украины начал появляться доступ к подписке. Подробности в нашем материале.
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