Google создал приложение для обнаружения кожных заболеваний - как он работает

Компания Google удивила пользователей своим новым приложением, которое может проявлять кожные заболевания по камере. Кроме того, приложение может определять состояние кожи, волос или ногтей с фото. Об этом сообщает блог Google.

Google запустит приложение, которое будет различать кожные заболевания. Фото: cdn.inc.com

Чтобы выполнить вышеуказанные задачи, программа использует искусственный интеллект.

Пока приложение недоступно для населения. Однако к концу 2021 программу планируют запустить в тестовом режиме.

К созданию этого инструмента разработчиков побудила статистика запросов в интернете. Когда человек имеет какие-то проблемы, он сначала их гуглит. Только за год фиксируется более 10 млрд подобных запросов. Поэтому компания решила разработать удобный инструмент, который поможет ознакомиться с возможными заболеваниями и симптомами.

"Мы надеемся, что приложение предоставит доступ к достоверной информации, чтобы можно было принять обоснованное решение относительно дальнейших действий", — объясняют в компании, но отмечают, что их инструмент не является медицинской диагностикой и не может заменить визит к дерматологу.

Приложение будет очень удобным в пользовании. Человеку нужно будет просто сделать три снимка участки тела, который его беспокоит и ответить на некоторые вопросы. В результате приложение предложит перечень возможных заболеваний.

Напомним, что американская компания Google готовит обновление для своего браузера. Оно будет заключаться в улучшении производительности версий Chrome для персональных компьютеров. Детали читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания Google запустила в Украине свой сервис подписок на игры и программы для Google Play. Его появление анонсировали в мире еще в 2019 году, но он не работал в нашей стране. Сейчас у пользователей из Украины начал появляться доступ к подписке. Подробности в нашем материале.

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