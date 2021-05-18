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В FIFA 21 добавили игрока, который был убит еще подростком

В FIFA 21 добавили нового футболиста, который в реальной жизни был убит пятнадцать лет назад.

сегодня, 13:18
Автор:

Денис Подставной

Американская студия-разработчик компьютерных игр EA sports, c обновлением своей игры в жанре симулятора футбола FIFA 21, добавила нового футболиста Кияна Принса — талантливого игрока представляющего юношескую футбольную команду Куинз Парк Рейнджерс. Парень стал первым виртуальным футболистом.  Он погиб от ножевого ранения 18 мая 2006 года, когда попытался предотвратить издевательства над другим подростком.

В FIFA 21 добавили игрока, который был убит еще подростком

FIFA 21 - фото: из открытых источников

Происшествие случилось на территории школы, где обучался подросток.  Пятнадцатилетний англичанин получил ножевое ранение. Спустя некоторое время, его обнаружил полицейский, на тот момент он еще был жив и его доставили по воздуху в столичный госпиталь. К сожалению, медикам не удалось спасти футболиста, он погиб спустя несколько часов. 

Electronic Arts добавила его в качестве нового игрока футбольного клуба Куинз Парк Рейнджерс под номером 30. Обновление будет доступно для всех игровых платформ, на которых вышла игра. Но даты выхода будут отличиться, так на ПК игроки получат доступ уже 18 мая, а на консолях спустя сутки — 19 мая. 

Для справки: FIFA 21 это футбольный симулятор разрабатываемый несколькими дочерними студиями американского издательства Electronic Arts. Данная игра является уже 28 по счету. Симулятор вышел в конце прошлого года и была представлен на большинстве современных игровых платформ. 

Напомним: Ранее мы писали о том, что Месси и Роналду проиграли: кто стал лучшим игроком мира по версии FIFA, а также о том, что Игрок "Шахтера" оказался в команде недели популярного футбольного симулятора FIFA 20.



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Источник: https://www.mirror.co.uk
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