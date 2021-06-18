Видеоигры полезны для здоровья: ученые провели исследования

Ученые рассказали о том, чем компьютерные игры могут быть полезными для человека. Об этом сообщает издание Edexlive.

Ученые рассказали о пользе видеоигр. Фото из открытых источников

Как стало известно, специалисты из Ирландского исследовательского центра программного обеспечения научного фонда провели исследования благодаря, которым выяснили, что видеоигры могут быть эффективны в улучшении психического здоровья человека.

Ученые заявили о том, что компьютерные игры могут помочь там, где традиционные методы лечения пока недоступны, а также могут быть использованы, как дополнение к основной терапии во время лечения депрессии или тревоги.

По словом руководителя исследования Марка Кэмпбелла, видеоигры стоит рассматривать, как потенциальную альтернативу для улучшения различных аспектов психического здоровья. Также ученые отмечают, что благодаря играм люди смогут получать более простой и недорогой способ для улучшения своего психического состояния. Так, например, игры в виртуальной реальности хорошо походят для когнитивно-поведенческих методов терапии при депрессии, а также тревожных расстройствах.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американские и китайские ученые провели совместное исследование, в котором выяснили, как видеоигры влияют на успеваемость школьников. Во время исследования специалисты сопоставили время потраченное школьниками на видеоигры с их успеваемостью и получили неожиданные результаты. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что ученые из университета RCSI провели исследования, в которых выяснили почему у больных коронавирусом может развиваться тромбоз. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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