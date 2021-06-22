Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10: что нового

Microsoft выпустила новое обновление для своей операционной системы Windows 10. Об этом сообщаться на официальном сайте компании.

Новое обновление для Windows 10. Фото из открытых источников

Как стало известно, новая версия операционки была создана с акцентом на игровые возможности и оптимизацию работы системы. Патч включает в себя множество улучшений и исправлений ошибок, которые возникали в предыдущих версиях ОС.

KB5003690 распространяется среди обладателей систем Windows 10 сборок 2004, 20H2, 21H1, а также для тестовых сборок 19041.1081, 19042.1081, 19043.1081. Ранее этот апдейт был доступен только для тестовых версий системы.

Новинка сможет увеличивать производительность компьютера под управлением Windows 10 в играх, а также исправит такие ошибки, как:

• Исправлен размытый шрифт в новом виджете "новости";

• Убран баг, из-за которого, пользователи не могли воспользоваться сканером отпечатков пальца при выходе компьютера из спящего режима;



• Устранена ошибка, которая блокировала возможность для входа в систему через Windows Hello при вводе PIN-кода;

• Исправлено отображение поля поиска на панели задач (данная ошибка была особенно заметна при включении темной темы).

А также множество убрано множество более мелких ошибок. Данное обновление стало одним из самых крупных за последнее время.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что эксперт поделился мнением о том, когда американская компания Microsoft планирует выпустить свою новую Windows.

Также издание информировало о том, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили новое обновление, которое затрагивает дизайн приложения.





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