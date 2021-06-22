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Главная Новости IT технологии Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10: что нового
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Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10: что нового

Windows 10 получила новую версию

сегодня, 15:11
Автор:

Денис Подставной

Microsoft выпустила новое обновление для своей операционной системы Windows 10. Об этом сообщаться на официальном сайте компании. 

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10: что нового

Новое обновление для Windows 10. Фото из открытых источников

Как стало известно, новая версия операционки была создана с акцентом на игровые возможности и оптимизацию работы системы. Патч включает в себя множество улучшений и исправлений ошибок, которые возникали в предыдущих версиях ОС.  

KB5003690 распространяется среди обладателей систем Windows 10 сборок 2004, 20H2, 21H1, а также для тестовых сборок 19041.1081, 19042.1081, 19043.1081. Ранее этот апдейт был доступен только для тестовых версий системы. 

Новинка сможет увеличивать производительность компьютера под управлением Windows 10 в играх, а также исправит такие ошибки, как:

• Исправлен размытый шрифт в новом виджете "новости";

• Убран баг, из-за которого, пользователи не могли воспользоваться сканером отпечатков пальца при выходе компьютера из спящего режима;

• Устранена ошибка, которая блокировала возможность для входа в систему через Windows Hello при вводе PIN-кода;

• Исправлено отображение поля поиска на панели задач (данная ошибка была особенно заметна при включении темной темы).

А также множество убрано множество более мелких ошибок. Данное обновление стало одним из самых крупных за последнее время. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что эксперт поделился мнением о том, когда американская компания Microsoft планирует выпустить свою новую Windows

Также издание информировало о том, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили новое обновление, которое затрагивает дизайн приложения. 



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Источник: https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/21-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2021-%D0%B3-kb5003690-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81-19041-1081-19042-1081-%D0%B8-19043-1081-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
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