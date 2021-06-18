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Главная Новости IT технологии Когда Microsoft выпустит Windows 11: мнение эксперта
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Когда Microsoft выпустит Windows 11: мнение эксперта

Эксперт предположил, когда выйдет новая Windows

сегодня, 15:27
Автор:

Денис Подставной

Несмотря на скорый анонс операционной системы Windows 11, она может выйти еще не скоро. Об этом сообщает  обозреватель тематического издания Windows Central Зак Боуден на своей странице в социальной сети Twitter. 

Когда Microsoft выпустит Windows 11: мнение эксперта

Когда выйдет Windows 11. Фото из открытых источников

Боуден считает, что компания Microsoft выпустит новую операционку во время сезона осенне-зимних американских праздников в этом году. Если говорить по другому, то не ранее октября 2021. 

Вероятнее всего, во время ближайшего мероприятия проводимого Microsoft, которое пройдет 24 июня, компания анонсирует новую Windows, а также может выпустить её тестовую сборку в рамках программы Windows Insider. 

Для справки: Операционная система Windows 10 была выпущена 29 июля 2015 года. О дате её выхода компания Microsoft объявила за два месяца, за десять дней до релиза была начала масштабная рекламная кампания. Известно, что Windows 10 планируется поддерживать до 2025 года. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что приложение для отправки мгновенных сообщений WhatsApp получило новую бета-версию. В ней разработчики внесли изменения в мессенджер, которые связаны с дизайном. Новая тестовая версия приложения будет доступна пользователям смартфонов под управлением операционной системы Android. Подробнее читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что Microsoft отреагировала в социальной сети Twitter на утечку своей новой операционки. В своем посте представители компании сообщили о том, когда пользователям стоит ожидать новых подробностей о новой системе. Подробнее читайте в нашей статье


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Источник: https://www.ithome.com/0/558/079.htm?utm_source=ixbtcom
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