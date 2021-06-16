Microsoft рассказала, когда ждать подробностей о новой Windows

Не так давно в Сети появились скриншоты новой операционной системы (ОС) от американской компании Microsoft. Как оказалось, один из программистов, возможно по неосторожности, выложил в интернет специальную версию Windows 11 для разработчиков. Представители компании прокомментировали утечку на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Microsoft отреагировала на утечку WIndows 11. Фото из открытых источников.

В своем посте разработчики Windows написали следующее: "Это только начало. Подключайтесь 24 июня в 11:00 по восточному времени, чтобы узнать, что будет дальше".

Напомним, 24 июня состоится официальная презентация новой версии операционной системы от Microsoft. Вероятно, на этом мероприятии разработчики расскажут больше информации о будущей Windows 11, чем удалось выявить пользователям в версии для разработчиков, которая попала в Сеть. Скорее всего, тогда же компания и расскажет о дате выхода ОС.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Сети появились скриншоты новой версии операционной системы от Microsoft. На изображениях можно увидеть множественные изменения в дизайне операционки, а также некоторые новые функции, например, "виджеты".

Также было переделано главное меню системы Windows "Пуск", а вот некоторые ее компоненты остались почти неизменными по сравнению с прошлой версией. Подробности читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что популярный видеохостинг YouTube внес изменения в свою рекламную политику. Теперь на самом видном баннере сайта и приложения, который находится на главной странице, не будет отображаться реклама определенных тематик. Также в компании прокомментировали свое решение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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